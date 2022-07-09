我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

Auto Gallery 金黎海為您留意理想愛車 隨時監看車市動向 掌握買車先機 幫助客人省心省事

亞特蘭大工商組
2021 Nissan Rogue多功能休旅車。(取自autogalleryinc.com)
2021 Nissan Rogue多功能休旅車。(取自autogalleryinc.com)

當前有好車上市火速被買走的現況下，想要開Toyota RAV4、 Honda CR-V或是Nissan Rogue可以全家出遊的SUV休旅車，想試試平穩讓人放心的Toyota Camry家庭房車，或是駕駛奔放又拉風的吉普Grand Cherokee，又想挑選年輕、有個性的Honda Civic，又想考慮當前最夯的特斯拉。這麼多的車種，但哪一家車行的銷售員能幫您找到這麼多樣的選擇呢？誰能幫您同時監看這麼多的好車呢？有的，找Auto Gallery金黎海，細心又誠懇的她，會為您隨時掌握汽車市場先機。

大家都知道當前車市能有的選擇不多，只能耐心等候。但是，性能狀況良好、沒有任何不良記錄、哩程數低、價格又合理的好車，一上市隨即被「搶走」。在Auto Gallery擔任汽車銷售專員的金黎海，深知現在的買車困境，她歡迎要買車的朋友和她聯絡，留下喜愛的理想型車子資料，她可以幫忙隨時留意監看車市動向，一有符合要求的車子出現，就立即通知，幫助客人掌握買車先機，省心又省事。

金黎海是汽車經銷商中難得見到的女性銷售專員，而華裔女生是汽車銷售專員的更是鳳毛麟角。金黎海在加入Auto Gallery之前，曾在一家日系車行工作，因此對車子的了解，再加上她的謹慎細心，以及「佛系」順其自然的人格特質，為她贏得了客人的喜愛。

祖籍東北、移民美國前居住在北京的金黎海，與一般業務員非常不同，她沒有三寸不爛之舌，也不會強力向客人推銷車子，但有著北方人的直爽和質樸。她說：「我不是一個扎進錢堆的人，會和大家實話實說，要適合客人的需求，買賣不成，仍能交一個朋友。」

而她服務的Auto Gallery車行，總部設在喬治亞州Mall of Georgia、在亞特蘭大都會區有5 家二手車經銷車行。Auto Gallery擁有各類品牌汽車，即有實惠又實用的工作小貨車，更有華人喜愛的日系車，以及豪華車奔馳、保時捷、Lexus、Jeep Wagoneer、Audi、Infiniti等，更有當前最受歡迎的Tesla和Hybrid油電混合車。金黎海是該公司唯一一名華裔銷售專員，她會和大家以中文盡介紹，買車、賣車可在此一網打盡，而且在這裡買車不查身份，不用稅號(Tax ID)，快速交車。

Auto Gallery是於 2001年在喬治亞州成立。Auto Gallery表示自開設第一家車行以來，他們的使命是通過提供可靠的車輛、完全的客戶滿意度和無與倫比的便利性，與社區一起成長。在此使命下， Auto Gallery於20多年來已在喬州和北卡羅來納州經營4家新車經銷商和 5 家二手車經銷車行。金黎海說：「我們希望通過對客戶保持透明和誠實，成為汽車行業最值得信賴的經銷商。」她歡迎大家到她服務的總部Mall of Georgia來看車、試駕、及留下喜愛車子的資料，她的聯絡電話：770-880-7790，總店地址：4135 Buford Drive, Buford, GA 30518。消費者可先上網找尋庫存：www.autogalleryinc.com。

2016 Lexus。(取自autogalleryinc.com)
2016 Lexus。(取自autogalleryinc.com)
Auto Gallery有華人喜愛的各類日系車型。(取自autogalleryi...
Auto Gallery有華人喜愛的各類日系車型。(取自autogalleryinc.com)
Auto Gallery在亞城都會區有5個車行，都位於交通便利之處。
Auto Gallery在亞城都會區有5個車行，都位於交通便利之處。

汽車 喬治亞州 華裔

上一則

品正宗東北菜 請來一品香 來自黑土地的翠花給您上酸菜

下一則

希林協會，華聯會健康公益系列講座 第一講 “與您的大腦一起優雅變老”

延伸閱讀

預定7月中正式登場 大改款美規Honda CR-V內裝首次公開

預定7月中正式登場 大改款美規Honda CR-V內裝首次公開
國會暴亂案第4場聽證 聚焦川普施壓 喬州州務卿出席

國會暴亂案第4場聽證 聚焦川普施壓 喬州州務卿出席
買賣汽車請找 Auto Gallery 金黎海 佛系銷售各類車種 庫存豐富 快速買賣 車貸便捷

買賣汽車請找 Auto Gallery 金黎海 佛系銷售各類車種 庫存豐富 快速買賣 車貸便捷
通過喬州初選 沃克怨川普「攬功」：沒問過我要不要選

通過喬州初選 沃克怨川普「攬功」：沒問過我要不要選
「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元
歷史性競選 喬治亞州首見2非裔角逐參議員

歷史性競選 喬治亞州首見2非裔角逐參議員

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15
電影「料理鼠王」真實版在聖安東尼奧一家餐廳上演。(New York Post/@ritalongg)

電影「料理鼠王」真實版 在德州快餐店上演

2022-07-07 18:38

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗