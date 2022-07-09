Auto Gallery 金黎海為您留意理想愛車 隨時監看車市動向 掌握買車先機 幫助客人省心省事

2021 Nissan Rogue多功能休旅車。(取自autogalleryinc.com)

當前有好車上市火速被買走的現況下，想要開Toyota RAV4、 Honda CR-V或是Nissan Rogue可以全家出遊的SUV休旅車，想試試平穩讓人放心的Toyota Camry家庭房車，或是駕駛奔放又拉風的吉普Grand Cherokee，又想挑選年輕、有個性的Honda Civic，又想考慮當前最夯的特斯拉。這麼多的車種，但哪一家車行的銷售員能幫您找到這麼多樣的選擇呢？誰能幫您同時監看這麼多的好車呢？有的，找Auto Gallery金黎海，細心又誠懇的她，會為您隨時掌握汽車 市場先機。

大家都知道當前車市能有的選擇不多，只能耐心等候。但是，性能狀況良好、沒有任何不良記錄、哩程數低、價格又合理的好車，一上市隨即被「搶走」。在Auto Gallery擔任汽車銷售專員的金黎海，深知現在的買車困境，她歡迎要買車的朋友和她聯絡，留下喜愛的理想型車子資料，她可以幫忙隨時留意監看車市動向，一有符合要求的車子出現，就立即通知，幫助客人掌握買車先機，省心又省事。

金黎海是汽車經銷商中難得見到的女性銷售專員，而華裔 女生是汽車銷售專員的更是鳳毛麟角。金黎海在加入Auto Gallery之前，曾在一家日系車行工作，因此對車子的了解，再加上她的謹慎細心，以及「佛系」順其自然的人格特質，為她贏得了客人的喜愛。

祖籍東北、移民美國前居住在北京的金黎海，與一般業務員非常不同，她沒有三寸不爛之舌，也不會強力向客人推銷車子，但有著北方人的直爽和質樸。她說：「我不是一個扎進錢堆的人，會和大家實話實說，要適合客人的需求，買賣不成，仍能交一個朋友。」

而她服務的Auto Gallery車行，總部設在喬治亞州 Mall of Georgia、在亞特蘭大都會區有5 家二手車經銷車行。Auto Gallery擁有各類品牌汽車，即有實惠又實用的工作小貨車，更有華人喜愛的日系車，以及豪華車奔馳、保時捷、Lexus、Jeep Wagoneer、Audi、Infiniti等，更有當前最受歡迎的Tesla和Hybrid油電混合車。金黎海是該公司唯一一名華裔銷售專員，她會和大家以中文盡介紹，買車、賣車可在此一網打盡，而且在這裡買車不查身份，不用稅號(Tax ID)，快速交車。

Auto Gallery是於 2001年在喬治亞州成立。Auto Gallery表示自開設第一家車行以來，他們的使命是通過提供可靠的車輛、完全的客戶滿意度和無與倫比的便利性，與社區一起成長。在此使命下， Auto Gallery於20多年來已在喬州和北卡羅來納州經營4家新車經銷商和 5 家二手車經銷車行。金黎海說：「我們希望通過對客戶保持透明和誠實，成為汽車行業最值得信賴的經銷商。」她歡迎大家到她服務的總部Mall of Georgia來看車、試駕、及留下喜愛車子的資料，她的聯絡電話：770-880-7790，總店地址：4135 Buford Drive, Buford, GA 30518。消費者可先上網找尋庫存：www.autogalleryinc.com。