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凱瑞市議員劉廣亞 宣布角逐北卡州眾議員

記者王明心／北卡羅來納州報導
劉廣亞在動員會上宣布競選北卡州議員。(記者王明心／攝影)
劉廣亞在動員會上宣布競選北卡州議員。(記者王明心／攝影)

北卡凱瑞市議員劉廣亞日前在該市歷史建築Matthews House舉行競選動員會，他宣布投入11月的北卡州眾議員選舉，近200名政府官員、民意代表、贊助人、選民到場支持。

在青少年弦樂團的伴奏下，大家唱美國國歌。(記者王明心/攝影)
在青少年弦樂團的伴奏下，大家唱美國國歌。(記者王明心/攝影)

(左)主持人徐一葦(Emily Xu)回憶三年前為劉廣亞掃街助選；(右起) 魏艾...
(左)主持人徐一葦(Emily Xu)回憶三年前為劉廣亞掃街助選；(右起) 魏艾美、徐 一葦、楊堃擔任接待工作。(記者王明心/攝影)

主持動員會的杜克學生徐一葦(Emily Xu)回憶三年前劉廣亞競選市議員時，她和其他學生花了許多時間敲門掃街、讓政壇新人劉廣亞打開知名度並順利當選，讓她感受到齊心協力就能發揮力量。

(左上起順時針) 凱瑞市長Harold Weinbrecht、北卡眾議員Gale...
(左上起順時針) 凱瑞市長Harold Weinbrecht、北卡眾議員Gale Adcock、北卡 參議員Wiley Nickel、國會議員Deborah Ross、華聯會長趙西隆上台致詞。(記者王明心/攝影)

凱瑞市長Harold Weinbrecht說，他支持劉廣亞，因為她是個「讓事成真」(make things happen)的人。北卡州眾議員Gale Adcock為劉打氣，希望11月兩人雙雙當選。北卡州參議員Wiley Nickel表示眾議會絕對需要多一點民主黨成員，協助州長貫徹政令。國會眾議員Deborah Ross則稱讚劉廣亞聰明、勤奮、招人喜歡、且關心社區。

華聯(CAFA)會長趙西隆說，他並非代表華聯致詞，而是從社區志工的角度見證華裔在北卡樹立新的里程碑。他說劉廣亞是北卡成立以來，首位競選州議員的華裔。他介紹，劉廣亞是華聯理事，舉辦過教育、房地產、稅務等講座，協助組織洛麗美食節、教堂山點燈節等大型社區活動。最近她剛帶領青少年，在凱瑞Good Hope Farm開墾帝王蝶花園。新冠期間也積極參與口罩捐贈、舉辦防疫接種、為有需要的家庭提供食物。

全體參加者合影。(記者王明心/攝影)
全體參加者合影。(記者王明心/攝影)

劉廣亞表示，她的祖父是沒受過教育的農民，生活飽經挑戰，一心努力要讓孩子受教育。她的父親是高中生物老師，母親是家庭主婦，從小灌輸她教育的重要性。約20年前，她有幸拿到獎學金來美國留學，在北卡州大獲得醫學社會學博士，在杜克大學教授法律研究方法，同時夜間在北卡中央大學研讀法律學位，創立自己的律師事務所。

劉廣亞競選北卡州眾議員。（競選網站）
劉廣亞競選北卡州眾議員。（競選網站）

她說身為第一代移民，本來從未想過從政，但社區服務工作激發她想為社區做出正面改變。她說美國只有不到1%的當選官員是亞裔，2019年大家讓她成為凱瑞第一位有色女性議員，期盼大家支持，讓她為更多人服務。

劉廣亞的競選捐款連結：shorturl.at/aBG27。

北卡 教育 眾議員

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