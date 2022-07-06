童聲鄉情中文歌曲大賽 孩子高歌展自信

北卡華人聯合會(CAFA)在北卡佛光山舉辦「童聲鄉情中文歌曲大賽」。(記者王明心／攝影)

由北卡華人 聯合會(CAFA)主辦的「童聲鄉情中文歌曲大賽」2日在北卡佛光山圓滿結束，希望藉由提供舞台，培養活潑開朗、優秀自信的孩子。

為發掘北卡華二代潛力，華聯成立兒童青少年專案「華聯星工場」，舉辦公益線上線下比賽和活動，讓孩子能從中發掘潛力、展示才華、培養明日之星。在此比賽前，已成功舉辦兩屆全美故事大王中文演講大賽，和「我的家」繪畫作品展覽。

活動策畫人江俞霖(右一)和主持人(左一) 周薇和評委合影。(記者王明心／攝影)

當天比賽由三角地區王牌主持人周薇全場引介和串聯。她說鄉情其實是屬於父母的，感謝華聯透過這個活動撒下小小種子，讓父母的鄉情在孩子心中變得立體。

評審團隊(右起): 周大操、汪筱娟、王美玉、馮小霞。(記者王明心／攝影)

無論是個人或團體，進入決賽的參賽者咬字清晰、台風穩健。參賽曲目範圍廣泛，包括兒歌、流行歌曲、藝術歌曲、戲劇主題曲、傳統戲曲等，甚至還有參雜閩南語的「酒干倘賣無」，令人對下一代的歌藝、語言能力、舞台表現刮目相看。

(左上)瞿詩瞳 (Tommy Qu)以「大海啊故鄉」唱出媽媽的鄉情；(左下)唐子傅(Teddy Zifu Tang)用歌聲、口哨、吉他、笛子詮釋「童年」；王晟權(Andy Wang)的「大魚」扣人心弦。(記者王明心／攝影)

受邀評委皆為北卡歌唱界高手。曾任音樂系系主任的「美音樂課堂」創始人王美玉提醒唱歌首重樂在其中，不要有壓力。多次擔任重要藝文節目藝術總監的南北卡藝術團團長汪筱娟說對唱歌的愛好可延續一輩子。擅長美聲歌唱的北卡RTP歌唱俱樂部成員馮小霞建議家長協助孩子了解歌詞，唱出情感。北卡歌唱俱樂部創始成員周大操笑說大家歌唱基因這麼好，鼓勵多多生育。

王美玉(右)和汪筱娟應觀眾盛情要求，清唱「美麗的心情」和「我愛你中國」。(記者王明心／攝影)

(左上起順時針)劉吳思(AlissaLiu) 戴媽媽的珍珠項鍊唱「媽媽寶貝」、吳若涵(Zoey Wu)穿牛仔靴，輕快唱著「我愛洗澡」、混血兒琥珀(Amber Ober)字正腔圓唱「蟲兒飛」、張優優(Audrey Zhang)的「前門情思大碗茶」有傳統戲曲元素。(記者王明心／攝影)

比賽負責人江俞霖說長期觀察在美華裔小朋友的成長之路，發現從小能在舞台上展示自我的孩子，能自然流露積極自信氣質，還從比賽中鍛鍊情商，贏了感恩，輸了坦然接受，讓她特別鍾情為孩子舉辦活動。「華聯星工場」將策畫更多活動，在不同領域挖掘才華，希望孩子們能堅持喜歡的事，路越走越寬。她感謝匿名家長捐贈800元，用於活動經費和禮物購置，也感謝北卡佛光山提供場地、音響、工作人員，以及主持人、評委、義工的無償付出。

六名10歲孩子用戲劇方式演繹「木蘭辭」的歌詞涵義。(記者王明心／攝影)

佛光山監寺妙舟法師表示佛光人向來重視文化、教育 的推動，讚許這個活動讓孩子們有學習中文歌曲的動力，又給與他們面對大眾、培養勇氣、增加經驗的因緣。

前六名優勝者與工作人員及評委合影，依序為王美涵(右三)、王嫣寧(左二)、賈子晗(右二)、殷怡然(左一)、范珺(右一)、朱欣夢 。(記者王明心／攝影)

當天評委各從音準、節奏、音色、舞台表現力、舞台形象和台風、歌曲選擇等標準評分，選出前6名，依序為王美涵(Melody Wang)、王嫣寧(Lena Wang)、賈子晗(Enya Jia)、殷怡然(Kathleen Yin)、范珺(Sarah Fan)、朱欣夢(Tiffany Zhu)。