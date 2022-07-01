夏日防溺水悲劇 衛生部提醒11件事別輕忽

人們喜歡在夏日戲水，衛生部提醒注意溺水的風險。(記者王明心／攝影)

夏日是戲水季節，北卡衛生部(NCDHHS)日前因此發布預防溺水須知，提醒大家務必留意安全，避免悲劇發生。

該部指出，除了出生缺陷外，1至4歲的兒童死於溺水的人數超過任何其他死因。衛生部建議預防溺水方法如下：

●學習基本的游泳 招式及水上安全技能：上正規的游泳課程可降低溺水風險。兒童即使上過游泳課，玩水時仍須成人監督。

●在游池四周建造圍牆：圍牆上的門裝鎖，同時把池內及四周吸引孩子的玩具移開，避免孩童在大人不在時獨自下池。

●密切監督：當孩子在水裡或靠近水時，包括浴缸，都需有成年人在場監督。溺水可能發生得很快，而且常常無聲，看管兒童玩水的大人應避免分心，避免閱讀、用手機 、飲酒或吸毒。游泳結束後，把通往泳池的門上鎖。到他人家中或不熟悉地方時，要主動查看任何溺水風險。

●穿救生衣：不論年齡或游泳能力，划船時穿上救生衣都能降低溺水風險。當孩子或不太會游泳者在自然水域或周圍活動時，一定要穿救生衣。切勿依賴非安全裝置的充氣浮水玩具。

●學習心肺復甦術(CPR)：CPR可在醫護人員到達前挽救生命。美國紅十字會、美國心臟協會等機構都提供線上和實體培訓課程。

●了解自然水域的危險性：湖泊、河流、海洋都有潛在危險，如危險的水流和波浪、水裡的暗礁和植被、有限的能見度等。從事水上活動前，須先查看天氣預報。

●避免飲酒：避免在游泳、划船或做其他水上活動前或期間飲酒。看護兒童者也不可飲酒。酒精會損害判斷力、平衡感和協調性。

●呼朋引伴玩水：避免獨自戲水，盡可能選擇有救生員的游泳地點。

●身體有狀況者應採取額外預防措施：患有癲癇症者戲水時，一定要安排專人監看。洗澡時考慮用淋浴，避免用浴缸。划船時穿救生衣。自閉症或心臟疾病患者也要採取額外預防措施。

●考慮藥物的影響：如果服用了損害平衡、協調或判斷力的藥物，譬如治療焦慮或其他心理健康 問題的藥物，要避免游泳，因其副作用會增加溺水風險。

●勿過度換氣或長時間屏住呼吸：下水前過度換氣或嘗試長時間屏住呼吸，可能會導致昏迷和溺水，稱為「缺氧昏迷」(hypoxic blackout)或「淺水昏迷」(shallow water blackout)。