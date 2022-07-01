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喬州禁教批判種族理論、父母可免讓孩子上性教育課

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
7月1日起，喬州有許多新法生效。圖為喬州州議會(記者林昱瑄／攝影)
7月1日起，喬州有許多新法生效。圖為喬州州議會(記者林昱瑄／攝影)

喬治亞州多項新法案從今天(7月1日)起生效，這些法律包括一系列有關學校種族教育、家長權利等立法，同時也將把議員養老金(pension)提高四成。

另外一些今年稍早通過的法案，有些已經生效，包括了暫停州汽車燃料稅至7月底、11億的一次性州所得稅退稅等。另外還有在公共場合可免證攜帶隱藏槍枝，以及家長可選擇讓孩子在2027年年中前在校不戴口罩。

以下是1日起生效的一些喬州關鍵法案：

●批判種族理論(Critical Race Theory)：HB 1084號法案禁止教授共和黨主張具有分裂性的某些種族概念。反對者說，這項措施會嚇跑教師，讓他們不敢在課堂上誠實地討論歷史和現在的種族問題。

●父母權利法案：HB 1178號法案將許多已存在的父母權利納入一項法案，屆時父母將有權查看所有課堂材料，獲取孩子的所有紀錄，並選擇讓孩子退出性教育課程，家長也可防止學校存檔孩子的照片、影片和錄音，除非出於安全目的。

●學校休息時間(Recess)：HB 1283法案要求所有K-5年級的公立學校兒童每天都需要有休息時間。

疫苗規定：SB 345號法案阻止州和地方政府要求接種COVID-19疫苗，亦禁止他們要求民眾證明已接種疫苗才能接受服務。政府擁有的醫療設施及私人企業則不受此法限制。

●選舉調查：SB 441號法案允許喬州調查局(GBI)在沒有外部官員要求下，可開始調查涉嫌的選舉不當行為。被指控的違規行為必須嚴重到足以對選舉結果產生懷疑，且該機構有權發出選舉文件的傳票。

●農場滋擾：HB 1150號法案加強了對農民的保護，使其免受鄰居因氣味等問題而提起訴訟，一旦農場營運滿兩年，也將因此免受大多數訴訟。農業倡導者表示，此案將保護農業部門。環保人士則認為，該法案將為惡鄰敞開大門。

●議員養老金：根據眾議院第824號法案，議員的養老金將增加約40%。支持者表示，議員目前為其退休賬戶提供的資金，遠多於所獲得的福利。

●言論自由：HB 1號法案保障公立大學和技術學院的言論自由，該法案將防止任何阻礙建立或消除現有「言論自由區」的行為出現，且包括校園戶外都將納入言論自由範圍。

疫苗 喬州 教育

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