法鼓山亞特蘭大共修處 7月重啟 Norcross新道場舉辦親子營 生活禪 楞嚴禪心

法鼓山亞特蘭大共修處的新家位於Norcross。(法鼓山提供)

法鼓山亞特蘭大 共修處(DDMBA Atlanta)準備在7月份重啟，不僅將在7月下旬舉辦親子 營，生活禪，和楞嚴禪心，而且這些活動均將在新的共修處Atlanta Chan Meditation Center舉辦，地點位於Spalding Drive和Holcomb Bridge Road(140號公路)東南角。

法鼓山創辦人聖嚴法師傳承漢傳佛教的曹洞與臨濟兩支禪宗法脈，希望將自佛陀時代流傳至今的默照與話頭的方法教導大衆，讓人們能夠自己去尋找人生終極問題的答案。法鼓山亞特蘭大共修處秉承聖嚴法師的志願，自1996年建立至今，定期舉辦法會、講座、禪坐共修、戶外禪、讀書會。今年6月，亞特蘭大共修處全新的道場已正式啓用，希望以更大的空間及更好的設施，歡迎更多的人來學習佛陀的智慧。重啓以後的定期共修活動(讀書會與一日禪)為每週六輪流進行。以下為將在新的道場舉辦的活動，指導法師為果醒法師、常華法師、常齋法師。：

─7月21至23日上午10時至下午4時30分舉辦親子營，以輕鬆歡樂的方式來認識佛陀以及他。參與活動者年齡組段分為7到11歲，和12到16歲組；孩子的活動內容為繪畫、瑜伽、講座、和表演；父母的活動內容為生活禪深入討論。共修處會提供包括漢堡、通心粉、韓國餐在內的素食午餐。由於場地限制，僅能提供30名孩子活動，有意參加者儘早註冊。

─7月20至22日晚上7時30分至9時舉辦生活禪，講解如何運用佛法讓生活更加平安快樂。

─7月23至25日晚上7時30分至9時舉辦楞嚴禪心，由果醒法師指導。果醒法師是法鼓山總本山禪堂堂主，他會以提煉三十年的修行心得，分享如何運用佛陀的方法來尋找人生終極問題的答案。

詳情可洽電郵：[email protected]，電話：678-521-5483，報名註冊網址：shorturl.at/frCTW，地址：4036 Wetherburn Way NW, Norcross, GA 30092。活動免費，但歡迎隨喜贊助，法鼓山亞特蘭大共修處網址：https://www.ddmbaatlanta.com/。主辦單位提醒參與活動的成人與孩子戴好口罩 ，以保護大家的安全。