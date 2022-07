美南地區青年佛學獎學金受理中

贏得佛學獎學金可以參與各項活動。(取自網站)

美國南部青年佛學獎學金自即日起受理申請,凡初中(Middle School)以上到年齡35歲以下的年輕人,自即日起到8月1日止,都可以上網申請:AtlantaBuddhism.org。申請者得遞交一篇作品,最高獎學金可達1000元參與佛學進修、參觀和喬治亞州 夏令營。

由AtlantaBuddhism.org 和喬治亞佛教夏令營(Georgia Buddhist Summer Camp)主辦的 2022 年獎學金,獎學金申請的文章主題是:「你能從佛陀的生平故事中學到什麼?你如何將其應用到生活中?」(What lesson(s) can you learn from the Buddha's life story? How can you apply some to your life?)如果不了解佛陀生平故事,可在該網在此網站:http://cttbusa.org/buddhism/buddhism.asp.html閱讀更多內容。

主辦單位表示,參與獎學金申請的作品可以任何形式呈現,包括文章、視頻、卡通、實體或虛擬藝術品、社交媒體帖子、TikTok 捲軸、視頻博客、社區服務活動或任何形式,歡迎各類創意形式參與。

凡是初中生、高中生和大學生,以及35歲以下的年輕人都有申請資格,並由gmail.com發送電子郵件,內容包括姓名、年齡、學校、年級、及參與的寺廟(如果有的話),和參賽作品。申請詳情可參閱該網站:https://georgiameditation.org/scholarship.html,或是電郵連絡:[email protected]。