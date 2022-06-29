北卡州參、眾議會通過友台聲明 肯定台美密切經貿往來

見面會協辦人參議員亞歷桑德(W.Ted Alexander，右四)和部分代表合影(右起)：僑務諮詢委員莊惠瑾、亞裔中心(Asian Focus)褚芸烈、處長王翼龍、政策律師Ben Popkin、杜克大學劉恩顯、客家同鄉會黃興中。(記者王明心／攝影)

北卡 州參、眾議會日前分別通過聲明，關切中國對台威脅並阻撓台灣參與世界衛生大會(WHA)、肯定台美密切經貿往來以及台灣對COVID-19防疫之貢獻。

駐亞特蘭大辦事處舉辦議員與台灣僑界的見面會。(記者王明心／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、組長李瑞徵、領事張弘遠在州議會通過友台聲明前，拜會多名州參、眾議員 ，感謝州議會長年對台灣的支持，期盼與議員持續合作推動包括教育 交流等有利雙邊人民的計畫。當晚駐亞城台北經文處在州議會對面的北卡自然科學博物館舉辦議員與台灣僑界的見面會，除了當面感謝議員支持外，也藉此增進台僑與北卡主流人士的互動及瞭解。

北卡參議會簽署通過友台聲明。(記者王明心／攝影)

協辦此見面會的州參議員亞歷桑德(W. Ted Alexander)表示，台灣和美國同有自由民主價值觀，強化兩方的經濟、教育、文化關係是雙贏的決定。他說，中華民國在第二次世界大戰中是美國的忠實盟友，該聲明是友誼的延續。另一位協辦人州眾議員瑞德爾(Dennis Riddell)曾因商船工作去過高雄多次，覺得台灣人友善勤奮，家庭觀念強，又推崇自由價值，是堅定可靠的朋友。

駐亞特蘭大辦事處王翼龍處長(中)、李瑞徵組長(左)、張弘遠領事在北卡自然科學博物館舉辦見面會。(記者王明心／攝影)

州參議員Dean Proctor的女兒正在台灣教英語，盛讚台灣民風善良友好。州眾議員Larry Pittman說他在成長中學到，面對霸凌時不要退縮，要向前痛擊對方。他對台灣不畏強權的勇氣感到驕傲，他要站在自由民主的一方，盡力支持。