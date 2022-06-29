北卡懷孕20周後允有條件墮胎 面臨挑戰

聯邦最高法院24日宣布推翻1973年保護婦女墮胎 權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)，引起北卡 洛麗、夏樂的不滿居民聚集示威，痛斥此決議蔑視女性權益，高呼「我的身體我決定」(My body, my decision!)。

根據北卡目前的法律，墮胎仍是合法的。除非該州議會改變州法，並由州長簽署成為法律，或州長的否決被推翻，這種情況才會改變。

電視台WRAL報導指出，2019年一聯邦法院基於羅訴韋德案，將北卡的墮胎權延長到20周之後。而聯邦最高法院推翻羅訴韋德案後，北卡檢察官辦公室在聲明中表示，這個可在20周後，但要在可生存點(point of viability)之前可墮胎的法律究竟能否繼續在北卡施行，目前尚待決定。

北卡目前的墮胎規定，包括：

•婦女懷孕的前20周內，建議、促成，導致流產或墮胎均不違法。

•在婦女懷孕滿20周後，如有醫療緊急情況，由北卡合格醫生建議、促成或導致流產或墮胎，在州衛生與公眾服務部許可的醫院裡執行流產或墮胎均不違法。

「醫療緊急情況」的定義是根據合理的醫學 判斷，凡會使孕婦的健康狀況變得複雜，必須立即墮胎以避免死亡，或者延誤墮胎會造成重大、不可逆轉的身體機能損害的嚴重風險，都可視為醫療緊急情況。