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羅訴韋德案被推翻 喬州「心跳法案」預計將生效

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聯邦最高法院上周裁定推翻羅訴韋德案。圖為一名懷孕婦女上街捍衛墮胎權。(美聯社)
聯邦最高法院上周裁定推翻羅訴韋德案。圖為一名懷孕婦女上街捍衛墮胎權。(美聯社)

聯邦最高法院上周裁定駁回羅訴韋德案(Roe v. Wade)。喬治亞州雖然並非是13個擁有所謂「觸發法律」(trigger laws)的州之一，意指在該案被推翻時即可有效地禁止墮胎。然而，此次裁決仍可能帶給喬州巨大的變化。

喬州目前允許兩種墮胎方法：手術和藥物。手術是羅訴韋德案裁決時唯一提供的流產類型；藥物流產則是較新的方法，於2000年首度獲得美國食品和藥物管理局(FDA)批准。根據Kaiser Family Foundation的數據，大約一半在懷孕8周前的流產屬於藥物流產。

目前喬州允許妊娠20周內，或患者末次月經後約22周內進行墮胎。

藥物流產可在懷孕的前10周內進行，而手術則是更晚期妊娠流產的主要方法。

喬州議會於2019年批准了被稱為「心跳法案」的反墮胎法，規定一旦醫生能檢測到胎兒心跳(通常是懷孕6周後)，絕大多數的墮胎將被禁止。此法後來被一位聯邦法官以其違反了羅訴韋德案為由駁回。

但現在由於羅訴韋德案不再是法律，2019年心跳法案預計將會在喬州生效。

然而，心跳法案如何執行又是另一回事。本月稍早，亞特蘭大市議會通過了一項決議，要求不使用任何該市資金來記錄或跟踪民眾墮胎情況，或將此類資訊提供給另一個政府機構。委員會還要求亞城警方將調查墮胎作為「可能的最低優先事項」(lowest possible priority)。目前其他司法管轄區是否採取類似行動則未明朗。

喬州記錄顯示，2020年該州共進行了3萬1248次墮胎，即每1000名10至55歲的女性中有9.3次墮胎。

喬州規定，藥物流產必須由醫生開立處方。醫師助理、註冊護士或藥劑師都被禁止開墮胎藥。但遠程醫療開具藥物流產處方是被允許的。

藥劑師可以根據其道德信仰拒絕提供或補充墮胎藥。領取墮胎藥處方可以通過郵寄完成，今年早些時候在喬州曾提起禁止此種做法的法案，但從未走到最終表決。

而除了可終止現有妊娠的墮胎藥外，事後避孕藥(morning after pills)則可預防懷孕。在喬州多數藥店，17歲以上者都可以在沒有處方的情況下購買事後避孕藥。

根據墮胎維權組織NARAL Pro-Choice Georgia的數據，喬州有28個機構提供墮胎服務，其中17家是專門診所。

Jezebel最近的報告指稱，全美最大的生殖健康服務和墮胎提供者Planned Parenthood由於人員配備問題，暫停在喬州的墮胎服務。該協會在喬州至少經營三個診所。

但該協會東南分部的發言人告訴亞特蘭大憲報(AJC)，人員配置的問題僅限於是行政人員，而非臨床醫生，且該會已雇用了新人員，將很快恢復在喬州的墮胎服務。

喬州法律要求在墮胎前，須由醫生進行的強制性諮詢，向患者提供某些信息。患者也須等待24小時，才能進行手術或藥物流產。

如果患者是未成年人，墮胎前24小時需通知父母或監護人。但喬州的未成年人可尋求法官命令來避開這一要求，稱為司法繞道(judicial bypass)。

私人保險計畫可能涵蓋墮胎，但喬州法律禁止平價醫療法案(Affordable Care Act)市場中的保險方案中給付墮胎。州雇員的健康保險方案中也不能包括墮胎。唯一的例外是墮胎可挽救母親的生命，或避免對主要身體功能造成重大和不可逆轉的損害。

聯邦法律還禁止聯邦醫療補助(Medicaid)接受者和擁有軍事健康保險者的方案中包含墮胎保險。

另外，墮胎的價格因診所和患者保險而異。亞特蘭大的墮胎診所Feminist Women's Health Center線上的價格估算指出，藥物流產的費用在518元到575元之間，手術流產的費用從518元到1850元不等，具體取決於懷孕的進展程度。

墮胎 喬州 保險

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