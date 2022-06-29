「黃面孔」北卡洛麗上演 探討亞裔身分認同

「黃面孔」(Yellow Face)以模擬記錄的喜劇方式進行。(Theatre Raleigh提供)

北卡非營利戲劇團體洛麗劇場(Theatre Raleigh)目前正上演百老匯華裔 編劇黃哲倫(David Henry Hwang)的半自傳體喜劇「黃面孔」(Yellow Face)，探討人生中須面對的一項艱難課題：身份認同。

百老匯華裔編劇黃哲倫的半自傳體喜劇「黃面孔」(Yellow Face)正在洛麗劇場上演。(Theatre Raleigh網站)

曾以「蝴蝶君」(M. Butterfly)一劇獲東尼獎(Tony Award)殊榮的黃哲倫在「黃面孔」中，把自己化為劇中主角，以模擬記錄的方式，探討亞裔在白人社會中尋求身份認同的歷程。該劇曾獲歐比劇本獎(Obie Award in Playwriting)、入圍普利茲(Pulitzer)戲劇獎。

故事從黃哲倫抗議百老匯音樂劇「西貢小姐」(Miss Saigon)用白人演員扮演亞裔角色開始，到他的新劇「面值」(Face Value)需要亞裔主角時，卻誤用以為有歐亞血統的白人演員馬庫斯(Marcus)，在一連串似是而非的鬧劇背後，美國政府懷疑亞裔社群以捐款名義輸入中國資金，試圖左右美國政壇。「假黃人」馬庫斯被調查，黃哲倫的父親也因開辦華人銀行有成，受到政府懷疑。最後大家認清了自己的「本色」，找到己身定位。

洛麗劇場藝術總監布萊迪(Lauren Kennedy Brady)說她挑選劇本時，喜歡能引發對話的作品，而種族和身份認同是今日大家有興趣的話題。這個劇本因為具有「幕後鬧劇」(backstage farce)特質而吸引她，觀眾從黃哲倫的自嘲中得以審視自己。

百老匯華裔演員梁厚泰(Telly Leung，前右三)帶領全體演員和工作人員推出黃哲倫編劇的「黃面孔」(Yellow Face)。(羅凱莉提供)

該劇由曾演過「阿拉丁」的百老匯華裔演員梁厚泰(Telly Leung)執導，劇中亞裔演員 包括扮演黃哲倫的陳勝偉(Hansel Tan)、扮演黃父的Alan Ariano，及扮演周莉亞的「台灣女兒」羅凱莉(Kylie Robinson)。

台美裔羅凱莉(Kylie Robinson)在劇中與陳勝偉(Hansel Tan)對峙。(Theatre Raleigh提供)

羅凱莉在北卡大學主修聲樂和生物統計，副修音樂劇。身為台美混血兒的她說，這部劇探討亞裔美國人身分、誰能用這個標籤、亞裔和美國人是否存在衝突等話題，令她有許多省思。她說在美國，人們認為她是亞洲人，但在台灣，人們認為她是白人。在台灣，人們覺得混血很有異國情調很受歡迎，但在美國，任何一滴非白人的血統都可能使社會地位下降。

劇中亞太裔演員包括扮演黃哲倫的陳勝偉(Hansel Tan，右一)和扮演其父的Alan Ariano。(Theatre Raleigh提供)

她希望亞裔美國人在觀看這部劇時，會對劇中人產生認同感，並在自己的生活經歷中感到被認可。而非亞裔人在離開劇院時，會對亞裔和移民的經歷有更好理解。她覺得好的戲劇引人思考和討論，黃哲倫用幽默的方式處理敏感的種族話題，使大家談論起來容易得多。

觀眾華洋老少都有。一頭灰髮的退休族Marilyn Palmer說種族問題是社會中不可避免的，此劇很引人深思。白人大學生John Abel說他在大學之前很少接觸到亞裔，不知道社會給亞裔這麼多不公待遇，此劇開拓他的眼界。華裔大學生杜原森(Vicent Du)覺得「黃面孔」用小段落架構全劇的編劇手法很特別，他欣賞劇中黃哲倫和父親的應對片段。在美國長大的范為杰(Jim Fan)回憶小時候會有其他小朋友故意在他面前把眼睛指成鳳眼，或用假裝的中國腔跟他說話，但這種情況越大越少遇到，認為教育對種族問題有幫助。

該劇將上演至7月3日，詳情可上網：theatreraleigh.com。