我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

570萬元低息貸款計畫 現開放給亞城小企業

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

根據亞特蘭大市的一項新計畫，當地小企業將獲總計570萬元的低息貸款

亞特蘭大復甦貸款計畫(Atlanta Recovery Loan Program)將提供2萬5000元至10萬元不等的貸款，最高利率為3%，償還期最長為7年。

該提案由市長辦公室上周宣布，由大亞特蘭大聯合之路(United Way of Greater Atlanta)和該市經濟發展部門Invest Atlanta管理。凡是非營利組織和員工少於500人的企業線均可申請此貸款。

市長狄更斯(Andre Dickens)在一份聲明中表示，若沒有足夠的資金來應對疫情肆虐的破壞，大多數小企業都難以生存，更不用說能獲取資產擴大發展。

這筆資金來自富國銀行(Wells Fargo)在1月份向該市捐贈的2000萬元，旨在幫助小企業。該貸款計畫是源自「亞特蘭大商業開放基金」(Atlanta Open for Business Fund)四項舉措中的第一項。

企業可將這些資金用於多種用途，包括購買房產、庫存和裝修。

「這項貸款計畫將幫助更多企業快速復甦，並為業主開闢一條增長之路，」Invest Atlanta總裁兼首席執行長Eloisa Klementich在聲明中表示。

貸款詳情可查看：https://bit.ly/3HWxxG7。

貸款 亞特蘭大 疫情

上一則

1.5萬女員工控歧視 Google賠1.18億和解

下一則

伊州人口流失20年 稅收大減250億

延伸閱讀

MLB／返亞特蘭大仍受歡迎 弗里曼激動淚崩

MLB／返亞特蘭大仍受歡迎 弗里曼激動淚崩
亞城主辦2026世足賽 帶動Gulch發展

亞城主辦2026世足賽 帶動Gulch發展
全美10大房產泡沫市場 東南區占5成

全美10大房產泡沫市場 東南區占5成
NBA／飛人卡特豪宅遭竊 損失近10萬現金…賊遺落2把槍

NBA／飛人卡特豪宅遭竊 損失近10萬現金…賊遺落2把槍
亞特蘭大撥4500萬升級郊區公交系統

亞特蘭大撥4500萬升級郊區公交系統
亞城租金飆 逾半公寓月租超過2100元

亞城租金飆 逾半公寓月租超過2100元

熱門新聞

亞裔混血女子Christina Dang與其非洲裔伴侶因寵物狗糾紛遭人槍擊身亡。(取自臉書)

寵物狗糾紛 康州亞裔混血女遭射殺 留下4個月大寶寶

2022-06-22 20:45
麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

2022-06-22 10:29

經濟艙新方案 雙層座位享受伸腿

2022-06-23 02:08
德州免個人所得稅，但產業稅率全美第六高。(德州房屋社區服務廳)

免徵所得稅大攬外州客 但德州這些稅都讓你嚇一跳

2022-06-23 17:26
22日的改名發布會中，由廚師現場製作多種copi美食。(特派員黃惠玲／攝影)

亞洲鯉改名copi端上桌 伊州號召食客一起吃掉生態殺手

2022-06-22 14:55
夏季氣溫升高的風險是，幼兒被留在車內很可能會被曬死。圖為哈里斯縣20日發生憾事的現場。（NBC）

德州5歲童車內活活熱死 只因母親忙於另一8歲兒慶生

2022-06-22 19:42

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下