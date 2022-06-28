570萬元低息貸款計畫 現開放給亞城小企業

根據亞特蘭大 市的一項新計畫，當地小企業將獲總計570萬元的低息貸款 。

亞特蘭大復甦貸款計畫(Atlanta Recovery Loan Program)將提供2萬5000元至10萬元不等的貸款，最高利率為3%，償還期最長為7年。

該提案由市長辦公室上周宣布，由大亞特蘭大聯合之路(United Way of Greater Atlanta)和該市經濟發展部門Invest Atlanta管理。凡是非營利組織和員工少於500人的企業線均可申請此貸款。

市長狄更斯(Andre Dickens)在一份聲明中表示，若沒有足夠的資金來應對疫情 肆虐的破壞，大多數小企業都難以生存，更不用說能獲取資產擴大發展。

這筆資金來自富國銀行(Wells Fargo)在1月份向該市捐贈的2000萬元，旨在幫助小企業。該貸款計畫是源自「亞特蘭大商業開放基金」(Atlanta Open for Business Fund)四項舉措中的第一項。

企業可將這些資金用於多種用途，包括購買房產、庫存和裝修。

「這項貸款計畫將幫助更多企業快速復甦，並為業主開闢一條增長之路，」Invest Atlanta總裁兼首席執行長Eloisa Klementich在聲明中表示。

貸款詳情可查看：https://bit.ly/3HWxxG7。