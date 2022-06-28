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社區看板／洛麗大學校區商家 推4元美食步道

記者王明心、林昱瑄／報導
洛麗希爾斯博羅街(Hillsborough St)推出「4元美食步道」活動。(希爾斯博羅社區服務組織官網)
洛麗希爾斯博羅街(Hillsborough St)推出「4元美食步道」活動。(希爾斯博羅社區服務組織官網)

●為協助因暑假流失客源的大學校園區域餐飲業，同時提供美食和夏日休閒去處，位於洛麗梅洛蒂斯學院(Meredith)和北卡州大之間的餐廳和酒吧，暑假期間每隔周周三推出「4元美食步道」活動。

兩校均位於洛麗的希爾斯博羅街(Hillsborough St)且相距不遠。辦理該活動的非營利「希爾斯博羅社區服務組織」建議，遊客可從梅洛蒂斯學院往下步行到北卡州大區域，並從這段路往東和往西延展探索。

活動每隔周周三推出，接下來還有7月6日、20日，和8月3日三次。包括地中海、義大利、墨西哥餐廳，也有啤酒屋、冰淇淋店、果汁吧、還有賣鹹酥雞、滷肉飯、波霸奶茶的台式餐廳都有參與。

除了享用4元特價飲食、遊客還可欣賞樂器演奏、歌唱、繪畫、小丑、魔術等街頭藝術演出。此外還有尋寶遊戲，參加者可在手機下載Eventzee Scavenger Hunt應用程式，進入Food Walk尋寶遊戲，得到的電子獎金可在參與商家消費。

美食步道全長約三哩，主辦單位特別推薦位於Beryl Rd和Morgan St間的區域。民眾也可開車前往；或搭公車，GoRaleigh公車站牌位置和時間表信息：https://triangle.transloc.com。當地也有自行車和電動滑板車租用服務。

該組織鼓勵大家嘗試新事物，支持當地商家。詳情可查：https://bit.ly/39YFDRU。

亞城榮光聯誼會 7‧10播電影

●亞特蘭大榮光聯誼會仲夏系列活動，將於7月10日(周日)下午3時假僑教中心舉辦「一江山戰役，揮別大陳島」電影欣賞。該會將提供點心，副理事長喬為智也會講述一段抗戰期間小故事「機工長張洪」，分享八年抗戰中許多的故事。地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。

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