北卡出現首宗猴痘病例

北卡 州衛生和公共服務部(NCDHHS)23日宣布該州發現首宗猴痘 病例，該人目前正在家中隔離，相關單位也正追踪任何可能與該病患接觸過的人。

猴痘是種罕見但可能造成嚴重病情的病毒性疾病，症狀通常如同流感、淋巴結腫脹或出現皮疹，其中包括初期充滿液體的腫塊，然後結痂。該疾病可能與梅毒或皰疹等性病或水痘混淆。大多數感染持續兩到四個星期。

「在美國及全球，猴痘病例的數量一直在增長，」北卡流行病學家兼流行病學科科長Zack Moore博士說。「雖然這是北卡首例，但很可能還有其他病例。」

猴痘是通過直接皮膚接觸、體液或呼吸道分泌物在人與人之間傳播，通常發生在長時間的面對面或親密接觸。

官員呼籲，如果民眾有不明原因的皮疹、瘡或其他症狀，請諮詢專業醫療人員，或當地的公共衛生診所。期間務必遮蓋皮疹，避免發生性關係或與他人親密接觸。一般家用清潔劑均可有效清潔物品表面和床單。

夏樂市橄欖樹基金會、資深家庭醫生曾廣斌指出，目前尚無猴痘疫苗 、也沒有特效的抗病毒藥物用於預防猴痘感染和治療。但接種天花疫苗對猴痘病毒具有交叉保護作用，有效率達85%，可降低感染風險，並減輕感染後的症狀。他表示，猴痘不太可能像新冠感染一樣引起全球大流行，大家不必太擔心，但需作好個人衛生，避免接觸可疑病例以及攜帶猴痘病毒的動物，比如野生或者來歷不明的猴類、嚙齒類等。