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全美百大排碳量最高電廠 3家在喬州

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州環境研究與政策中心(Environment Georgia Research & Policy Center)日前報導指出，在全美100個最髒(碳排放量最高)的發電廠中，有三個位在喬州

喬治亞電力公司(Georgia Power Co.)位於Cartersville附近的Bowen電廠在該州碳排放量排行榜上居冠，在全美排名第23位。

根據喬州電力公司去年1月向州公共服務委員會(PSC)提交的提案顯示，Bowen電廠的四個燃煤機組中的兩個將於2028年退役。

但是該公司和PSC的公共利益倡導(Public Interest Advocacy)工作人員日前一份長達14頁的協議中表明，上述計畫最終將由委員會裁定，具體取決於「必要的輸電系統改善的完成進度」。

此報告根據美國環境保護署(EPA)的最新eGRID數據，根據全美各地的發電廠對氣候變化造成的影響進行排名。

最髒的電廠對環境產生了巨大影響：報告指出，2020年喬州污染最嚴重的10家電廠，在該州電力部門造成氣候暖化的排放中占了91.5%，但它們僅生產了總電力的56.5%。

Environment Georgia主任蓋爾(Jennette Gayer)說，「這些超級污染者幾十年來不停地污染環境，卻未付出任何後果。我們需要讓最糟的電廠對環境的破壞負責。」

雖然Bowen電廠燒煤，但喬州10座最髒的電廠中有8座是燃燒甲烷氣體(methane gas)。新研究發現，提取和運輸甲烷過程中的排放會造成嚴重的氣候問題。

儘管燃燒甲烷所釋放的二氧化碳比燃煤少，但該報告將位於Smryna附近的McDonough燃氣發電廠列為該州第二髒。

位於梅肯(Macon)附近的Scherer燃煤廠則是喬州第三髒。

為控制發電廠污染，報告建議限制發電廠的排放，並加速喬州從石化燃料過渡至可再生能源。喬州電力提議，到2029年將其可再生能源組合擴大至2300兆瓦。

環保倡導者擔心，美國最高法院本月預計將在西維吉尼亞州的一起案件中作出裁決，可能會削弱EPA設定發電廠碳排放上限的能力。

「我們可使用再生能源更清潔、更安全地為喬州供電，」蓋爾說。「我們希望PSC採取措施關閉Bowen電廠。」

喬州電力發言人John Kraft對此一報告回應時表示，該公司自2007年以來已將其碳排放量減少了60%，現在僅有15%的能源發電量依賴煤炭。

他表示，公司現今致力於讓客戶能夠在未來幾十年繼續擁有清潔、安全、可靠和負擔得起的能源。

喬州 西維吉尼亞州 喬治亞州

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