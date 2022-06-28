喬州電力公司未來3年擬漲價12%電費 影響270萬戶

喬州電力要求州監管機構批准在未來三年為其270萬客戶的電費調漲近12%。圖為仍在建設中的Vogtle核能電廠的冷卻塔。(美聯社)

由於對經濟衰退的擔憂加劇，通貨膨脹率接近40年來最高，喬治亞電力公司(Georgia Power Co.)24日宣布，將向喬州 監管機構要求批准該公司在未來三年的電費調漲近12%，以便為改善系統及上漲的成本支付經費，同時獲取更高利潤 。

新的費率提案仍須得到喬州公共服務委員會(PSC)的批准。若經批准，將從2023年1月起開始生效，屆時受影響用戶多達270萬戶。

該公司表示，所提案的費率漲幅最大為2023年。若此，明年平均一戶家庭電費帳單每月可能增加14.32元，平均每年增加近172元。到2024年，費率將每月增加1.35元，到2025年將再增加0.62元。

PSC上一次批准該公司費率調漲17.7億元是在2019年。

根據喬州電力公司定價和費率主管Larry Legg向PSC提交的證詞顯示，在計入燃料成本後，家庭和小企業的電費將分別增長11.4%和12%。相比之下，大型企業增長9.8%，企業增長9.9%。

「令人震驚的是，喬州電力公司提議調漲電費，以加大其已經非常高的利潤，」環境法律倡導非營利組織Southern Environmental Law Center的資深律師Jill Kysor說。

非營利性消費者監督組織Georgia Watch的執行董事Liz Coyle指出，該州許多人已經面臨高「能源負擔」(energy burden)，特別是在低收入 和非裔社區。喬治亞理工學院的研究人員在2018年進行的分析發現，全美只有三個城市的居民的電力花費與總收入比率超過亞特蘭大民眾。

她說，「喬州電力的客戶是全美能源負擔最重的一群，從明年1月開始每月增加15元，許多喬州人很難負擔得起。」

更有甚者，喬州電力公司的客戶還可能面臨進一步費率調漲，以作為收回建造Vogtle核電廠3號和4號機組的成本。該公司表示，新的核反應堆即將完工，但工程超支數十億元，且較原定計畫晚了五年多。

根據該公司向PSC提交的最新Vogtle核電廠狀態更新，公司預計與反應爐相關的未來費率增長最高將達到10%左右，但其中約2%已經計入客戶目前所支付的費率中。

喬州電力公司近日也面臨了來自Vogtle核電廠兩個共同所有人的訴訟，其中爭議點是誰應支付三號和四號機組不斷膨脹的成本。