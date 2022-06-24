亞城華獅會募款 新理幹事宣誓就職

頒發總統志工服務獎。右起為李亞新、會長羅毓君、黃美美、秘書長鮑哲鵬。(記者閻尚恩／攝影)

亞特蘭大華人 國際獅子會和幼獅會日前於仙伯里市(Chamblee)福臨門酒店舉行第32屆年會、會長暨理幹事就職儀式和慈善募款晚會。今年主題是 「Diversity in Motion: We Serve!」，會長羅毓君強調將竭盡全力為華獅會和社區服務。

晚會依照國際獅子會的傳統進行燃燭儀式，象徵致力服務，燃燒自己，照亮大眾燃放光明。亞城華獅會為無保險的弱勢人士服務，過去每月定期幫各族群健檢，現在則擴展到學校和不同社區做視力檢查。該會並藉由募得款項，分別贊助喬州 燈塔基金會(Georgia Lighthouse)、盲人生活營、中文學校、Sheltering Arms、玉山科技青年獎學金、慈濟、重陽會等機構。

華獅會會長仍由羅毓君擔任，新一任華人幼獅會會長則由Catherine Jiang擔任。當天嘉賓包括了國際獅子會18區區長湯姆森(Dr. Thomson Varghses)、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍，仙伯里市長莫克(Brian Mock)等。 交接宣誓儀式。(記者閻尚恩／攝影)

王翼龍致詞時讚揚華獅會，不僅藉由慈善工作讓社區變得更好，更建立起領袖角色的模範。他表示，辦事處將繼續與華獅會合作，讓大眾未來有更好的社區服務。 燃燭儀式。(記者閻尚恩／攝影)

在晚會上，會長羅毓君、秘書長鮑哲鵬、主任黃美美、主任李亞新因對獅子會的長期貢獻，獲頒總統志工服務獎(Presidential Volunteer Service Award)。而募款成績傲人的盧賢煜(Eric Lu)，則獲得募款證書肯定。 盧煜賢(右二)捐款1萬元給華獅會。(記者閻尚恩／攝影)