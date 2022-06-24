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全美10大房產泡沫市場 東南區占5成

林昱瑄

風險投資諮詢(Reventure Consulting)本月稍早發布了最新的房地產泡沫報告指出，美國最嚴重的房地產泡沫市場前三名為德州的奧斯汀、愛達荷州博伊西(Boise)、猶他州鹽湖城。而美東南地區，北卡州洛麗及夏樂、佛羅里達州坦帕市及珊瑚角(Cape Coral)和喬治亞州亞特蘭大都進入該榜單，等於占了該名單中的五成名額。

這項報告分析了房價升值、遷移趨勢和價格與租金的比率，並指出哪些市場可能出現重大的價格調整。

許多人覺得夏樂的房地產市場已達到頂峰，該報告也預測當地房價將下跌27%。

美國十大最嚴重的房地產泡沫市場，依序為：

1. 德州奧斯汀：根據Reventure Consulting的模型，該地房價預計將暴跌34%。

2. 愛達荷州博伊西：根據Realtor.com的數據，博伊西的庫存比去年同期增長118%，Zillow估計顯示其房價已開始下降。

3. 猶他州鹽湖城：創紀錄的高房價、停滯不前的工資和過多的房屋建築使鹽湖城成為美國最大的房地產泡沫之一。

4. 華盛頓州西雅圖：根據美國人口普查局的數據，在2021年西雅圖流失了有史以來最多的人口。 現在房屋庫存正迅速攀升，預計價格將下降28%。

5. 北卡洛麗：洛麗房價比起長期趨勢高出近35%。對於一個人口移入比率低於2000年中期高點的城市來說，房價增加的不正常。

6. 北卡夏樂：夏樂已迅速成為美國最大的房地產泡沫之一。天價租金表明購房者和投資者的購買步伐將減緩。

7. 佛州坦帕市：美國翻修炒房(home flipping)之都。坦帕有大量的投資者需求，在住房榮景時推高房價，在住房崩盤時拉低房價。

8. 亞利桑納州鳳凰城：今天鳳凰城的房價比2007年的高峰高出50%，且庫存激增，房地產投資者開始拋售。

9. 佛州珊瑚角(Cape Coral/Fort Myers)：目前處於房地產泡沫中，考慮到價格相對於租金和長期趨勢的高昂，可能會再次出現2007年式的崩盤。

10. 喬州亞特蘭大：當地房價已經貴得不合理，亞特蘭大的房地產市場價格下跌幅度預計高達25%。

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