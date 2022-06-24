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民主黨喬州州務卿決選 阮碧勝出

林昱瑄
民主黨的州眾議員阮碧(Bee Nguyen，中)將在11月挑戰共和黨的拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)競爭州務卿職位。(美聯社)
民主黨的州眾議員阮碧(Bee Nguyen，中)將在11月挑戰共和黨的拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)競爭州務卿職位。(美聯社)

喬治亞州21日舉行初選後的第二次投票(runoff)，民主黨的州眾議員阮碧(音譯，Bee Nguyen)擊敗了前州眾議員Dee Dawkins-Haigler獲得勝利，她將在11月挑戰共和黨的拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)競爭州務卿職位。

越南裔的阮碧21日晚間對支持者表示，這是喬州史上第一次有亞裔女性成為州層級職務的候選人。

共和黨這次在州級選舉中均無須決選，而舉行決選的共和黨四個國會職位中，由川普支持的兩位候選人均敗北。

在國會眾議員第10選區的決選中，柯林斯(Mike Collins)擊敗了得到川普支持的前民主黨人瓊斯(Vernon Jones)。亞特蘭大北郊的國會眾議員第六選區，Rich McCormick則獲得多數票，使川普支持的Jake Evans落選。

喬州州務卿的選舉無疑是這一次民主黨全州四個決選的職位當中最受矚目的競選。

川普在2020年大選後，由於拉芬斯伯格未扭轉川普在喬州的失利，因此對他頗有微詞。

隨著川普和其盟友持續在喬州宣揚選舉欺詐，阮碧則以她在議會中為揭穿此虛假敘述和捍衛投票權所做的工作，獲得選民認同。

另外，在喬州西南部的國會眾議員第二選區，共和黨人在決選中支持Chris West，而非Jeremy Hunt。該黨並對Chirs West擊敗民主黨資深現任眾議員畢曉普(Sanford Bishop)寄予厚望。

在其他民主黨決選中，Charlie Bailey擊敗Kwanza Hall成為該黨副州長候選人，William Boddie則將代表角逐勞工署署長，Janice Laws Robinson將競選保險署署長。

共和黨的拉芬斯伯格。(競選臉書)
共和黨的拉芬斯伯格。(競選臉書)

眾議員 川普 喬州

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