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亞城31年老店 燕京中華料理吹起熄燈號 見證社區變遷與成長 不變的是質樸中華傳統仍將在夏家延綿下去

記者張蕙燕／亞特蘭大報導
煎餃、炸醬麵、菠菜豆腐和小菜，是燕京客人必點的餐點之一。(楊彥純提供)
煎餃、炸醬麵、菠菜豆腐和小菜，是燕京客人必點的餐點之一。(楊彥純提供)

亞特蘭大著名北方菜館燕京中華料理飯店(Yen Jing Chinese Restaurant)，在經營長達31年後，於6月30日吹起熄燈號。店東夏家小女兒、同時也是中華文化學校副校長的夏忠菁說，買家要收購她家的餐館已談了好久，「我們在簽下買賣合約前後，燕京的過往回憶如同走馬燈般一一閃現腦海，讓人捨不得，媽媽難過得幾天睡不著…。畢竟天下沒有不散的筵席，但這兒是我們成長的家，也是我們陪伴客人成長一生的地方…。」

不過，休息是為了走更遠的路，夏家決定好好的休養生息，未來再以健康又全新的面貌和大家見面。

面對燕京的歇業，夏媽媽范秀英一邊刷著手機中典藏的照片，一邊清楚地記得她和夏爸爸夏樹智是1988年7月28日從韓國移民來到美國，希望能給兩兒兩女們謀得更好的將來。後來他們還將住在台北板橋的奶奶也接來，頤養天年，去世時享嵩壽102歲。

原本就在韓國開餐廳的夏氏夫妻，初到美國時，先在當時的「帝后三」點心餐館打工，1991年他們開了燕京飯店，夫妻倆帶著孩子們一起胼手胝足，全年無休，從上午10時營業到凌晨1時，直到近年才周一休息。因此夏忠菁說，「我們一家人待在燕京的時間，比自己的家還要多。我放學後就直接來餐廳，在這兒寫功課，過生日，比在我們自己家的時間還要多。所以這兒就是我們的家。」

而今31年的歲月流逝，夏家人已是第四代在這兒落地生根，並與位於亞特蘭大百福大道(Buford Highway)上的燕京飯店，一同見證了社區的變遷與成長。在這兒，全家大小分工合作，和麵，拉麵，擀皮，包手餃，包包子，洗菜，切菜，炒菜。逢年過節，更是夏家的大事，他們準備滿桌的菜餚祭祖，夏媽媽一定會蒸一大籠的山東紅棗餑餑祭拜祖先，孩子們則在一旁做著發揮創意的可愛餑餑。全家一起向祖先磕頭，燒紙錢。夏媽媽說，「我的一些朋友因著第二代的原故，不再祭祖；但只要我在，我們家一定要紀念祖先和先人。」

夏媽媽雖然自幼在韓國出生、成長，但她說：「我是傳統的人，我們的心是中國的。」她還想要回到夏爸爸的老家山東燕台看看，幫夏家找回祖譜，因為夏家按祖譜行輩，她要查出「樹，忠，金」之外的完整字輩。

身為家中么女的夏忠菁指出，自從主理燕京飯店的爸爸4年前病逝後，很不忍與父親感情如膠似漆的媽媽睹物思人，心情低落。父親生病期間，媽媽又因照顧爸爸傷了胳臂，讓他們兒女們深感健康的重要。那時便開始有了出售餐館的想法，好讓媽媽和哥哥好好休息，養養身體，媽媽還可以回韓國去看看阿姨，享受她的晚年生活。

新冠病毒疫情的發生，推遲了他們結束營業的想法。兄弟姊妹們分工合作，兩位兒子負責主廚，女兒們則張羅店裡內外大小事。夏忠菁說，買主和他們前後談了好長一段時間，他們全家原以來賣了餐廳便可大大地鬆一口氣，但沒想到隨著簽約的時間愈接近，和到完成簽約，他們卻輾轉反側，難以入眠，往昔的故事一一在腦海中翻騰，不禁感到空虛，她還特別提醒媽媽要「忍住」眼淚…。

燕京的落幕最讓夏家人不捨得的是他們的客人，夏忠菁說，有人從年輕開始在這兒用餐，又在這兒認識了對象，到結婚，生了孩子，孩子又生了孩子，依然來這兒光臨，「從第一次到這兒用餐，到現在已成了老爺爺了。我們陪伴著他們度過了一生。」

其實不僅是夏家人不捨，僑社也紛紛感嘆。僑團負責人楊彥純在臉書上留言說：「驚聞在亞特蘭大居住的華人及其他非華人都喜歡的燕京餐廳，即將在6月30日熄燈結束營業，立即訂了外賣：菠菜豆腐、炸醬麵和鍋貼，接下來要抓緊時間把我清單上燕京餐廳的美食：拼盤、溜三絲、兩張皮、蒸餃、炒馬麵、乾烹雞、紅燒海參…吃個痛快…因為不只是好吃的美食，這也是我們的美好回憶！」

不過值得期待的是，夏忠菁說，家人的健康最重要，等大家把身體養好，「我們還會再開一家餐館的！」

燕京飯店祖孫三代情感融洽，他們與位於亞特蘭大百福大道(Buford Highwa...
燕京飯店祖孫三代情感融洽，他們與位於亞特蘭大百福大道(Buford Highway)上的燕京飯店，見證了社區的變遷與成長。
燕京著名的水餃都是夏媽媽與兒女、媳婦們親手包出來的。(夏忠菁提供)
燕京著名的水餃都是夏媽媽與兒女、媳婦們親手包出來的。(夏忠菁提供)
夏老板夫婦倆鶼鰈情深，形影不離。四年過去了，夏媽媽范秀英迄今仍不捨老伴離世。(夏...
夏老板夫婦倆鶼鰈情深，形影不離。四年過去了，夏媽媽范秀英迄今仍不捨老伴離世。(夏忠菁提供)
逢年過節祭祖是夏家的大事，他們會準備豐盛菜餚供祖先享用。(夏忠菁提供)
逢年過節祭祖是夏家的大事，他們會準備豐盛菜餚供祖先享用。(夏忠菁提供)
燕京美味小菜。(夏忠菁提供)
燕京美味小菜。(夏忠菁提供)
在燕京「高朋滿座」橫幅下吃著炒馬麵景象，在6月30日之後將不復見。
在燕京「高朋滿座」橫幅下吃著炒馬麵景象，在6月30日之後將不復見。
「紅棗餑餑」是夏媽媽年節必做的麵食，下二圖為孩子們的創意餑餑。(夏忠菁提供)
「紅棗餑餑」是夏媽媽年節必做的麵食，下二圖為孩子們的創意餑餑。(夏忠菁提供)
燕京的各類麵食，以前都是夏媽媽親手和麵、擀皮作成。(夏忠菁提供)
燕京的各類麵食，以前都是夏媽媽親手和麵、擀皮作成。(夏忠菁提供)
夏媽媽手機中存滿著記憶，她找出照片說：「女兒很孝順，帶著爸爸去吃海鮮。」
夏媽媽手機中存滿著記憶，她找出照片說：「女兒很孝順，帶著爸爸去吃海鮮。」

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