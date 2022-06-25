亞城多了一個好友小聚的「弘茶」 金萌新自創品牌 以優質飲品換大家一段靜好歲月

弘茶Hiro Tea Bar位於華人聚集的Duluth，介於大中華超市和百佳超市之間。

資深房地產 經紀人金萌新Gina Chin在經過長久的準備後，夢寐以求開設一家飲料店的願望，終於成真了──6月18日由她主理的弘茶Hiro Tea Bar，已在Duluth正式開幕。Gina說，她要經營一家屬於自己品牌的飲料店，讓大家喝到優質的奶茶、香醇的咖啡 和貨真價實的水果飲料。

Virtual Properties Realty房地產公司經紀人Gina，不愧是精通商業和住宅房地產的專家。弘茶的地理位置非常好，位於Duluth大中華和百佳超市之間、Satellite Blvd和Pleasant Hill路交接口。這兒旁邊有年輕人進進出出的綜合格鬥館和兩家遊戲店，又有生意車水馬龍的墨西哥 餐廳和日本和食可以左右逢源，還有上班族和居民不可缺的郵局座落在旁，往來人們都可以到弘茶店買杯飲料小酌。若有閒情逸致，更可在小巧雅緻的弘茶點盤甜點，坐下來輕輕啜飲一口茶，小休片刻。或是在此邀約三五好友小聚，享受歲月靜好。

很多人好奇為何Gina不選擇附屬在各家連鎖飲料店之下，既輕鬆，又不用管控配方。幫著父母和先生經營餐館多年的Gina，對餐飲業既有實際經驗，又充滿著理想。她表示，她要做自己的品牌，走出一條自己的路線，她相信飲料市場有潛力，因為「Starbucks做得到，我們也可以做得到。」

Gina說，附屬在連鎖飲料店之下，雖然相對輕鬆許多，「人家再如何成功，都是複製別人的經驗。我也不願意。走自己的路，可以依著客人的需求，因應季節的需求，由我們自己做主，調配好喝的飲料，不用被別人的品牌限制住。」所以現在物價雖然高漲，但她力拒廉價茶葉與食材，堅持在相同銷售價位下，寧願少賺些錢，也要給顧客一杯好茶。

弘茶招募了一群年輕員工，她說，這些年輕人都非常認真，「我有信心可以做下去。」

炎炎夏日一定得喝一杯清涼消暑的飲品，弘茶在試營業期間，就獲得了消費者的肯定，在Google上得到4.4顆星、Yelp的5顆星高評價。在這兒大家可以享用到健康走向的水果茶，各式變化的波霸奶茶系列，養樂多系列茶飲，鮮奶茶類，各類口味茶，更有傳統中華茶飲如高山茶、綠茶、仙草茶和烏龍茶等。這兒還可以享受到香醇咖啡和甜點。

弘茶可網上選購：https://www.chowbus.com/delivery/menu/Hiro 20Tea 20Bar/11759；也可到店購買，坐下來小憩一番，優雅地喝杯泡沫綠菜，地址是3648 Satellite Blvd Ste A, Duluth, GA 30096，電話：470-299-8110。周營七天，營業時間為上午11時30分到晚上10時，周五和周六特別延長到晚上11時。