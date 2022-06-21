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浮動太陽能發電廠 北卡布拉格堡建基地

記者王政賢／北卡羅來納州報導
美東南區最大的浮動太陽能發電廠，將在北卡Fort Bragg基地建立。(杜克能源網站)
美東南區最大的浮動太陽能發電廠，將在北卡Fort Bragg基地建立。(杜克能源網站)

位於北卡布拉格堡(Fort Bragg)的美國陸軍軍事基地與杜克能源及其主要承包商Ameresco，日前簽訂了一項價值3600萬的公用事業能源服務合同，其中包括建設美東南部最大的浮動太陽能發電廠(Floating Solar Power Plant)。這座1.1兆瓦的太陽能設施可確保布拉格堡的能源彈性和安全，包括基礎設施現代化、照明和水升級、供暖、通風和空調以及鍋爐系統改進。

布拉格堡是美國陸軍位於北卡的軍事基地，面積約650平方公里，有超過5萬7000位軍職，大量軍眷及文職人員，是美國人口最多的軍隊基地，也是美國陸軍部隊司令部、美國陸軍預備役司令部、美國陸軍特種作戰司令部、及第18空降軍的駐地。

該浮動太陽能裝置與一個2兆瓦的電池儲能系統配對，將為布拉格堡供電，並在電力服務中斷期間提供電力。杜克能源公司首席戰略和商務官Brian Savoy說，「杜克能源公司與基地的合作將提高基地的能源效率和成本節約，並幫助布拉格堡站發展再生能源創新。」

布拉格堡駐軍指揮官Scott Pence上校指出，「有了這個東南部最大的浮動太陽能設施，將為布拉格堡的運營提供能源彈性。布拉格堡不僅將擁有再生電力，而且停電期間能確保繼續執行安裝任務。」

報導指出，浮動太陽能預計將在未來十年快速增長。 目前，全美只有2%的新太陽能裝置是在水上。但美國擁有超過2萬4000個人造水體，均可用於浮動太陽能開發。

北卡和杜克能源是太陽能領域的領導者，該州的太陽能總發電量在全美排名第四。杜克能源在北卡擁有並經營40多個太陽能設施，其中一個是位於Onslow郡海軍陸戰隊大本營Lejeune的13兆瓦設施。

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