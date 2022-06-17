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亞特蘭大撥4500萬升級郊區公交系統

林昱瑄
亞特蘭大投入4500萬升級郊區公共交通。圖為卡布郡公車。(卡布郡網站)
亞特蘭大投入4500萬升級郊區公共交通。圖為卡布郡公車。(卡布郡網站)

亞特蘭大地區委員會(Atlanta Regional Commission)從拜登的聯邦公共交通投資案—基礎設施投資和就業法案(Infrastructure Investment and Jobs Act)中獲撥款4500萬元，並作為投資電動巴士、MARTA天然氣巴士等試點項目、卡布郡(Cobb)交通機構CobbLinc的可及性改善以及克來頓郡(Clayton)交通中心升級之用。

近年有許多公司由其他城市搬往亞特蘭大，為的是其相對較低的生活成本、親商環境和多樣性。企業高管在選址時還常將亞城地區地鐵MARTA路線列入考量，然亞城仍然缺乏像紐約市、波士頓或華盛頓特區的高效率且強大的區域交通網絡。

倡導者和研究人員表示，提高公共交通的覆蓋範圍、便利性和出行頻率可以激勵乘客搭乘。為了重振其日益減少的乘客量，MARTA正透過輕軌和公車專用道擴展其網絡、升級現有的地鐵站並改良其公共交通網絡。郊區卡布郡和谷內郡(Gwinnett)的官員也正探索如何恢復該地的公車客流量。

委員會交通運輸和移動部門經理奧爾(John Orr)說，委員會會優先考慮具時間急迫性的計畫，這些資金可在6月30日之前獲得授權。

以下是亞特蘭大地區委員會研擬的施行項目，總成本為5800萬元，不足部分由當地政府資助：

●地方交通機構可使用1190萬元，購買電動巴士和安裝電動車充電站。

●CobbLinc將獲得1150萬元，用以改善其可達性和安全性。

●對克來頓郡Jonesboro的主要交通樞紐進行升級，包括將候車區加蓋和新建公共廁所。委員會將提供960萬元。

●為MARTA提供22輛壓縮天然氣巴士，委員會將提供1210萬元。

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