喬州出現第2例猴痘患者

喬治亞州流行病學家Cherie Drenzek在州公衛署董事會會議上表示，該州已發現第二個猴痘 病例。患者為有國際旅行史的亞特蘭大男子，目前他正在居家隔離。衛生官員14日表示，正追踪任何可能與該男子接觸過的人。

聯邦疾病控制和預防中心(CDC)表示，截至14日全美已有65例確診病例。全球則已有39個國家發現1600多例。

猴痘是一種起源於囓齒動物和靈長類動物等野生動物的病毒，偶爾會傳染給人。它與天花屬於同一病毒家族。

以往大多數人類病例發生在中非和西非，疫情 爆發相對有限。衛生官員仍在調查近日在全球爆發的疫情，但世界衛生組織的一名高級顧問表示，主要可能是最近兩次在歐洲狂歡節所發生的性活動導致疫情傳播。

英國、西班牙、德國和葡萄牙等國家的當局表示，歐洲大多數病例都經由男男性行為傳染，但專家強調，任何人都可能通過與病人、其衣服或床單密切接觸而被感染。

大多數猴痘患者僅會發燒、身體疼痛、發冷和疲勞。患有嚴重疾病者可能會在臉部和手部出現皮疹和病變，並可能擴散到身體其他部位。

大多數人無需住院即可在約兩到四周內康復，然有多達6%的猴痘患者可能致命，尤其是兒童。

天花疫苗 對猴痘有效，抗病毒藥物也在研發中。

歐洲CDC建議隔離所有疑似病例，並為高危接觸者提供天花疫苗。

官員們表示，美國有1000劑疫苗獲批用於預防猴痘和天花，另外也儲備了超過1億劑老一代天花疫苗。