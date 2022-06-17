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喬州6月21日決選 提前投票倉促惹議

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
去年喬州投票法修改，以至於今年決選提前投票時間急迫，有民眾及官員表示，時間不夠。(美聯社)
去年喬州投票法修改，以至於今年決選提前投票時間急迫，有民眾及官員表示，時間不夠。(美聯社)

喬治亞州在2021年針對投票法做出了一些改變，包括禁止向排隊投票者提供飲水、縮短申請缺席選票的時間，以及對投票箱的嚴格限制，這些措施招致了一些批評。

由於今年初選後的決選(runoff)日期，修法後從原來初選後的第九周舉行，改為初選後的第四周投票，因此今年喬州初選已在5月14日舉行，第二輪投票也因而提前到6月21日，目前大多數郡都已從13日開放決選提前投票，不過，此舉意味著提前投票的時間更短，而申請、接受和寄回郵寄選票的時間也更緊迫。

有反對者表示，決選日期的提前，等於變相讓民眾無法投票。

旨在動員非白人和年輕選民投票的新喬州計畫(New Georgia Project)首席執行長Nse Ufot說，所有這些修法新增的限制都是讓喬州人參與選舉時帶來額外障礙。「就個人而言，它們是煩惱、不便。就整體來說，這是個選民壓制計畫(voter suppression scheme)。」

但支持新通過修法者說，為期四周的期限對選舉官員作業上的確具有挑戰性，但要稱其是壓制選民，算是「胡說八道」。

「(修法後)我們面對的問題更少，而更多選民出來投票，無論其政黨傾向，或是投票方式為何。我覺得這無疑是正向積極的做法。」目前領導動員保守派選民組織Greater Georgia的前聯邦參議員洛夫勒(Kelly Loeffler)說。

如果黨內初選或大選中候選人未能贏得多數選票，喬州規定需進行第二輪投票，也就是決選。

法律規定，喬州159個郡可以提前進行舉行決選提前投票，但只有10個郡在13日之前開始。其中克拉克郡(Clarke)、卡布郡(Cobb)、富頓郡(Fulton)、格林郡(Glynn)、谷內郡(Gwinnett)、朗茲郡(Lowndes)和羅克代爾郡(Rockdale)提供周六提前投票。

而僅有該州人口最多的富頓郡和谷內郡提供周日投票。

一些郡反對周末投票，因為官員評估需求不大。許多共和黨選民根本未參與決選，因所有全州選舉結果都已在初選中底定，僅有少部分的地方選戰需進行決選。

紀錄顯示，截至11日申請郵寄缺席選票的7萬1000人中，仍有超過1萬3000張選票尚未寄發給選民，這引發了選民能否及時收到甚或寄回選票的問題。

亞特蘭大郊區寶丁郡(Paulding)的選舉主任Deidre Holden說，該郡一直在努力準備選票、安裝設備和尋找工作人員。

她表示，在確保按時完成任務時遇到了許多困難。「(在初選後28天舉行決選)時間是不夠的。」

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