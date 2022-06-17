全美經濟最佳州 北卡第7 喬州第8

個人理財網站WalletHub日前發布2022年美國經濟最佳州的排名，其中前三名為華盛頓州、猶他州、加州 。美東南各州中，北卡 排名第七最佳，喬治亞州排名第八，田納西州 排名11，佛州則排14名。

WalletHub比較了全美50個州和哥倫比亞特區的28項經濟表現和實力關鍵指標，在經濟活動、經濟健康及創新潛力三個面向計算得分。數據蒐集的範圍從GDP增長、創業活動，再到高科技行業的就業比率等。

根據經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的數據，2021年北卡的國內生產總值(GDP)接近6550億元，占全美國內生產總值的2.9%。該報告指出，北卡在創新潛力一項上得分最高，排在第11位。

北卡在經濟健康方面排名第12，這一排名基於整體失業率、法拍率(foreclosure rate)和根據生活成本調整的家庭收入中位數等評分。

北卡在經濟活動項目排名位居14，此一項目衡量了2020年至2021年間該州GDP的變化，以及德勤科技高成長500強榜單(Deloitte's Technology Fast 500 List)中快速增長公司的比率等指標，該榜單是針對北美增長最快的技術、媒體和科學公司的年度排名。

報告中還使用考夫曼創業活動指數(Kauffman Index of Startup Activity)衡量創業活動，北卡在這項排名中居第16位。

另外根據對居民的調查和勞工統計局的數據，該研究發現北卡每10萬名成年人中有340名新企業家，每1000家企業中有74.7家初創公司。

統計數據顯示，北卡在每年遷入人口上在全美排名領先；也由於大量的高科技企業創造了大量的高薪工作，吸引了全美甚或全世界受過高等教育的年輕人持續遷入，人口素質相對較高。

夏樂地區的失業率在今年4月為3.2%，自2021年4月以來下降了約1.7%，與2019年4月的水平完全相同。而夏樂的人才儲備相對較強：該地每年有近1萬5000名大學畢業生，每年約有3萬1000人移居該地。

完整排名可查看：https://bit.ly/3mRgZW8。