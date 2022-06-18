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錢進 PromiseOne 銀行 6月前享好利息雙高罩頂 理財宜守不宜攻 PromiseOne銀行幫助大眾穩中求賺

亞特蘭大工商組
PromiseOne銀行位於華裔與商家聚集地區，總行近大中華超市。
PromiseOne銀行位於華裔與商家聚集地區，總行近大中華超市。

當前美國投資市場在高通貨膨脹和升息這兩大不定因素罩頂下，手中現金多的華人應該「錢」進何方呢？目前許多專家規勸大眾：「保留現金，現在理財宜守不宜攻。」正好總部設在喬治亞州華人聚集區Duluth市的PromiseOne銀行，即日起到6月30日為止，凡在該銀行開設儲蓄帳戶(Saving Account)可享有年利率0.75%優惠，開設6個月定存帳戶則可享有0.90%年利率。

PromiseOne銀行推出的儲蓄帳戶年利率0.75%優惠方面，開戶最低金額為100元，並且每天帳戶最少要維持500元。在定存優惠方面，6個月定存最低金額1000元便可開戶，便可享有0.90%年利率。不過，有意享有這項優惠利率者，得盡早開戶，因該銀行有優惠名額限制，達到目標則不再受理。

財經專家、密蘇里州網路券商Sogo Trade公司CEO姚武銓建議，在當前投資市場不穩定的前提下，若是年齡大了，賺錢能力下降，一定要保留現金。」他說，過去經濟是七年一個循環，但是現在不知道什麼時候，但是一定會來。他說，保存現金還有一個用途，就是趁低吃進。「若是股市下跌三分之一，就應該進入股市抄底。」例如，石油價格跌了八年，今年才起來。如果從那時等到今天，就可以把損失拿回來。「因此，投資一定要守得住。」

PromiseOne銀行前身為NOA銀行，現在喬州有Duluth、Doraville、Johns Creek、Sugarloaf和McGinnis等5個分行，和Duluth貸款中心(2400 Pleasant Hill Rd, Suite 340, Duluth, GA 30096，電話678-385-0826)；紐約貸款辦公室(電話646-912-9456)；德州則有休士頓分行和達拉斯LPO辦公室。

這家銀行於 2008 年 11 月 6 日在喬州Duluth創立，願景是創建一個真正屬於社區的銀行，為亞裔社區及其多樣化的人口提供服務。該銀行從Gwinnett郡開始了銀行業務，並通過在Doraville和Johns Creek開設了另外兩家提供全方位服務的分行，緊接著很快將範圍擴展到了Dekalb郡和Fulton郡。PromiseOne銀行表示：「憑藉我們董事會和管理團隊的奉獻精神和承諾，我們致力於提供有助於滿足客戶銀行需求的產品和服務。我們提供廣泛的存款產品和服務，並專注於 SBA 融資和商業貸款。」

PromiseOne銀行位於華裔與商家聚集地區，總行近大中華超市，地址：2385 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096，詳情可電話：678-385-0800，或上網：https://promiseone.bank。營業時間為周一到周四上午9時到下午4:30，周五則特別延長一小時到下午5:30，周六則是上午9時到下午1時。

利率 貸款 投資

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