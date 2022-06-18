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弘茶 Hiro Tea Bar正式開幕 6月18-19日買一送一 還有可愛波霸毛絨玩偶抽獎

亞特蘭大工商組
弘茶Hiro Tea Bar位於華人聚集的Duluth，位於大中華超市和百佳超市之間。
弘茶Hiro Tea Bar位於華人聚集的Duluth，位於大中華超市和百佳超市之間。

炎炎夏日一定得喝一杯清涼消暑的飲品，位於Duluth大中華和百佳超市之間、Satellite Blvd和Pleasant Hill路交接口的弘茶Hiro Tea Bar，店東選定在6月18日到19日舉辦正式開幕典禮，期間凡是到店或網購，都有買一送一的優惠，還可參與可愛波霸毛絨玩偶抽獎，更希望他們的茶飲、咖啡和甜點能讓大家「清涼一夏」。

弘茶在試營業期間，就獲得了消費者的肯定，在Google上得到4.5顆星、Yelp的5顆星高評價。在這兒大家可以享用到健康走向的水果茶，各式變化的波霸奶茶系列，養樂多系列茶飲，鮮奶茶類，各類口味茶，更有傳統中華茶飲如高山茶、綠茶、仙草茶和烏龍茶等。 這兒還可以享受到香醇咖啡。

弘茶可網上選購：https://www.chowbus.com/delivery/menu/Hiro 20Tea 20Bar/11759；也可到店購買，坐下來小憩一番，優雅地喝杯泡沫綠菜，地址是3648 Satellite Blvd Ste A, Duluth, GA 30096，電話：470-299-8110。周營七天，營業時間為上午11時30分到晚上10時，周五和周六特別延長到晚上11時。

到弘茶享用冰飲，還可參與可愛波霸毛絨玩偶抽獎。
到弘茶享用冰飲，還可參與可愛波霸毛絨玩偶抽獎。
弘茶歡迎大家飲用冰涼飲料。
弘茶歡迎大家飲用冰涼飲料。

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