買賣汽車請找 Auto Gallery 金黎海 佛系銷售各類車種 庫存豐富 快速買賣 車貸便捷

Auto Gallery有華人喜愛的各類日系車型。

在各車行庫存短缺之際，二手車 已成為大家的熱門目標，更好的是，總部設在喬治亞州 、在亞特蘭大都會區有5 家二手車經銷車行的Auto Gallery，即有實惠又實用的工作小貨車，更有華人喜愛的日系車，以及豪華車奔馳、保時捷、Lexus、Jeep Wagoneer、Audi、Infiniti等，更有當前最受歡迎的Tesla和Hybrid油電混合車。Auto Gallery公司汽車 華裔銷售專員金黎海，會和大家以中文盡介紹，買車、賣車可在此一網打盡，而且在這裡買車不查身份，不用稅號(Tax ID)，快速交車。

擔任汽車銷售專員的女性不多，而華裔女生是汽車銷售專員的更是鳳毛麟角。金黎海在加入Auto Gallery之前，在一家日系車行工作，因此對車子的了解，再加上女性的謹慎細心，以及「佛系」順其自然的人格特質，為她贏得了客人的喜愛。

金黎海與一般業務員非常不同，她沒有三寸不爛之舌，也不會強力向客人推銷車子，但有著北方人的直爽和質樸。說：「我不是一個扎進錢堆的人，會和大家實話實說，要適合客人的需求，買賣不成，仍能交一個朋友。」

Auto Gallery是於 2001年在喬治亞州成立。Auto Gallery表示，自開設第一家商店以來，他們的使命是通過提供可靠的車輛、完全的客戶滿意度和無與倫比的便利性，與社區一起成長。20多年來Auto Gallery已在喬州和北卡羅來納州經營4家新車經銷商和 5 家二手車經銷車行。5家二手車行分別在Mall of Georgia(總店：4135 Buford Drive, Buford, GA 30518)，Duluth(3285 Satellite Boulevard, Duluth, GA 30096)，Gainesville有兩家車行，Lawrenceville等，車型種類多，庫存非常豐富。

金黎海指出，Auto Gallery什麼車都有，每個星期都會進各類二手車，像當前最受歡迎的Tesla，油電混合車如本田的CRV Hybrid或者豐田的RAV4 hybrid，但客人動作一定要快，因為這些車非常搶手，賣得特別快。留學生要買實用的小車Toyota、Nissan、Honda等，或是工作送外賣、作裝修所需要的工作用小貨車、皮卡，告訴她車型、預算和想要的年份，她都可以幫忙找到適合的車子。

金黎海強調：「我們希望通過對客戶保持透明和誠實，成為汽車行業最值得信賴的經銷商。」她歡迎大家來看車、試駕，聯絡電話：770-880-7790，她所在的車行地址：591 Buford Drive, Lawrenceville, GA 30046，也事先與她約好時間前往位於Mall of Georgia的總店：4135 Buford Drive, Buford, GA 30518開車。消費者可先上網找尋庫存：www.autogalleryinc.com。