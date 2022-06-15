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詐騙訊息肆虐 喬州檢察長：勿點擊不明簡訊連結

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州檢察長提醒留意簡訊詐騙。(美聯社)
喬州檢察長提醒留意簡訊詐騙。(美聯社)

近日詐騙訊息肆虐，喬治亞州檢察長辦公室警告，民眾應當心來路不明的簡訊，切勿點擊其中所附的不明連結或是輸入個人訊息。

喬州檢察長卡爾(Chris Carr)說，詐騙者常常自稱是政府單位、執法機構、銀行或知名零售商，以行詐騙之實。

該州常見的簡訊詐騙包括：

駕照詐騙：號稱來自駕駛服務部門(DDS)的簡訊，表示民眾駕照已被暫時吊銷。並要求民眾點擊欺詐連接來驗證駕照資訊。

‧假冒政府詐騙：包括聲稱是美國國稅局(IRS)、社會保障局(Social Security Administration)、執法或其他政府機構，簡訊警告民眾將被逮捕，或其社會安全帳戶將被暫停，要求民眾點擊連接並提供付款訊息。

‧中獎詐騙：冒充各大零售店家，聲稱民眾中了大獎，並要求點擊連接，輸入銀行帳號，以便獎金存入。

‧包裹遞送：這些簡訊聲稱民眾有包裹待領，要求他們單點擊連結並輸入個人資料或提供付款資訊以完成交付。

‧銀行或信用卡帳戶被暫停：民眾收到簡訊，警告其帳戶存在欺詐活動，並要求點擊連接或撥打電話號碼，提供信用卡號碼，帳號或密碼。

「看似緊急或誘人的訊息，通常是不肖之徒用來企圖以病毒感染手提裝置或竊取個人資訊，」卡爾說。

州檢察長辦公室表示，以下幾種方法可保護自己受騙上當：

‧不要點擊簡訊中的連接或回覆不認識的傳訊者。此舉可能導致惡意軟件下載到手機上，進而感染病毒或是讓詐騙者有權入侵手機資料。

‧切勿將信用卡號、銀行帳戶、駕照、線上帳戶名稱及密碼提供給短訊寄送者。如果民眾想確認該簡訊是否具真實性，請直接聯繫該機構的官方電話或網站中所列出的聯繫機構，切勿相信簡訊中所提供的聯絡方式。

‧確保手機及其網路安全App已更新到最新版本。

‧透過官方經確認的電話或電郵聯繫該組織，讓他們了解詐騙行為並可採取適當的行動。

‧將詐騙簡訊轉發到7726給電信業者。

‧阻止可疑號碼並刪除相關的簡訊。

‧向聯邦通信委員會報告詐騙短信。可上網或致電：(888)225-5322。

詐騙 駕照 信用卡

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