協助解壓 北卡華聯致力提升心理健康

北卡華聯心理健康促進行動本周六將舉辦講座。(華聯提供)

北卡 三角地區近年發生了幾件華裔大學生因功課壓力或抑鬱症而自殺的個案，使心理健康 問題備受關注。華聯去年5月組建心理健康部，並與非營利機構NAMI-Wake合作，在「許曉梅紀念基金」資助下，已經推出兩次培訓，為華人 社區培養了50位認證的心理健康急救員。

華聯心理健康部門負責人顧山林表示，小孩因成長所帶來的困擾，大人因工作所承受的壓力，是許多人都會遇到的心理瓶頸，若不去正視，狀況可能轉趨嚴重。而華人文化一向隱晦不談心理方面的疾病，甚至將這些疾病污名化，更使大家對這些問題畏縮掩蓋。

華聯今年開始推出「北卡華聯心理健康促進行動」，藉由專題講座和讀書會雙管齊下，希望大幅度提升華人對心理健康的重視。

由於此間會說華語的心理醫生或心理輔導師極少，該部門與中國國內專業心理諮詢師合作，由江文、張秀琴兩位專家負責聯繫安排講員，每個月舉辦一次講座，內容包括心理健康、子女教育、親情互動、身心靈成長等，關愛自我、正念管理情緒、積極心理創造孩子幸福與價值、多動症與多動兒童的區別與養育等主題，都進行過講座研討。

此外，該行動小組也組織了每兩周一次的讀書會，每次讀一小時、討論一小時。目前選讀的是看似童話故事，實質是心理療癒讀物，例如「蛤蟆先生去看心理醫生」，描述得抑鬱症的蛤蟆在蒼鷺諮詢師帶領下，勇敢探索內心世界，找回快樂和自信的過程。

華聯會長趙西隆表示，心理健康知識的普及是預防和減緩精神疾病發生發展的重要手段，是個長期緩慢的持續過程，需要社區居民的持續關注和參與，共同維護心理健康。他感謝項目組成員顧山林、潘薇、陳翔娜，與心理諮詢專家們的積極行動，希望心理健康知識能像種子般在華人社區生根。

此外，北卡衛生部(NCDHHS)有鑑於全美近來接連發生數起大型殺戮案件，因此決定撥款675.5萬元，改善社區心理健康服務，幫助患有嚴重精神疾病的罪犯，走出因疾病陷入的犯罪泥沼。

北卡心理健康、發育障礙和濫用藥物服務局主任Deepa Avula表示，新的資金主要作為改善行為與心理健康和司法系統之用，「太多患有嚴重精神疾病者最終進入監獄，而不是到醫療系統治療，新的項目可望拯救生命。」

根據該部官網，這些項目將在四個地點為初次犯罪的嚴重疾病患者創建或擴大社區早期輔導，幫助他們不再犯罪，總計將投入475.5萬元。另外200萬元則將幫助目前關押在北卡監獄裡的嚴重精神疾病患者，因此獲得護理和治療。