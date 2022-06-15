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北卡高溫預警 酷暑持續整個夏季 慎防中暑衰竭

記者王明心／北卡羅來納州報導
夏季戶外活動增加，衛生部提醒民眾預防高溫相關疾病。(記者王明心／攝影)
夏季戶外活動增加，衛生部提醒民眾預防高溫相關疾病。(記者王明心／攝影)

隨著夏季的到來，北卡本周氣溫不斷攀升，美國國家氣象局(National Weather Service)發布了北卡中部和東部大部分地區的高溫預警。由於氣象預測今年整個夏季將持續炎熱，北卡衛生部(NCDHHS)建議州民事先做好防範酷暑措施，保護自己和孩子們因為高溫致病。

該部指出，長時間暴露在高溫下會導致脫水、過熱、中暑，甚至死亡。北卡高溫報告顯示，從5月1日到6月13日，該州已有787例與高溫相關的疾病急診，其中最常見的診斷是中暑衰竭，就診的患者大多為男性，年齡在25歲至64歲之間。小孩也不容忽視，美國每年大約有38名15歲以下的兒童因被留在車內而中暑死亡。

高溫有關疾病症狀包括肌肉痙攣、疲勞、無力、頭暈、昏厥、頭痛、噁心和嘔吐。兒童、65歲以上成年人、無法使用空調者、戶外工作人員，以及患有慢性疾病的人，為最容易引發中暑等病症的族群。

為了降低高溫有關疾病的風險，該部建議民眾：

•增加液體攝入量。

•如果外出時間較長，應經常到陰涼或有空調的地方休息。

•降低活動量。

•如果服用易受高溫影響的藥物，如鎮定劑或治療高血壓、偏頭痛、過敏、肌肉痙攣和精神疾病的藥物，要向醫生諮詢如何確保安全。

•鄰居或同事如果在戶外工作，應留意他們的狀況。

•不要把孩子或寵物獨自留在車裡，車內溫度可能在幾分鐘內達到致命高溫。

•如果有中暑跡象，立即移到涼爽的地方並喝水、在其身上放置涼爽布料，盡快就醫。

高溫 北卡 肌肉

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