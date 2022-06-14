為數百人提供住所 亞城無家可歸人數減少近40%

疫情爆發以來，亞城的無家可歸者減少了近40%。圖為疫情前，位在亞城市中心一座橋上的遊民帳篷。(美聯社)

根據亞特蘭大 市的報告顯示，自疫情 流行以來，該市無家可歸者減少了近40%。

該市日前公布了去年冬天一項針對流落街頭以及避難所人口的普查結果，而發現了上述事實。亞城遊民 策略主管瓦塞爾(Catherine Vassell)將此波下降趨勢歸因於COVID-19爆發後，該市利用聯邦救濟資金，使亞城一些機構為數百名居無定所的居民提供住所。

瓦塞爾說，這項最新的無家可歸者人口普查數據，被稱為「時間點」(point-in-time)，結果也強化了該市優先住房的想法。「無家可歸屬於住房問題，」瓦塞爾表示。

調查結果表明，無家可歸者減少了1000人，包括流落街頭和居住在臨時住所的人。調查清點發現，該市將近50%的避難所床位是無人使用。

不過，報告指出，雖然遊民人數減少，但亞特蘭大仍有2017人無家可歸。

公布數據的同時，亞城市長狄更斯(Andre Dickens)表示，市長辦公室和州政府將額外撥出2500萬元的聯邦資金來持續支援住房建設。

這筆資金主要來自美國救援計畫(American Rescue Plan)，將提供租金援助、支持服務以及與Grady醫院的合作，以解決心理健康需求。

在疫情爆發前的2020年，數據顯示有超過3200位亞城居民流落街頭或住在避難所。