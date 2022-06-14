我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

為數百人提供住所 亞城無家可歸人數減少近40%

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
疫情爆發以來，亞城的無家可歸者減少了近40%。圖為疫情前，位在亞城市中心一座橋上的遊民帳篷。(美聯社)
疫情爆發以來，亞城的無家可歸者減少了近40%。圖為疫情前，位在亞城市中心一座橋上的遊民帳篷。(美聯社)

根據亞特蘭大市的報告顯示，自疫情流行以來，該市無家可歸者減少了近40%。

該市日前公布了去年冬天一項針對流落街頭以及避難所人口的普查結果，而發現了上述事實。亞城遊民策略主管瓦塞爾(Catherine Vassell)將此波下降趨勢歸因於COVID-19爆發後，該市利用聯邦救濟資金，使亞城一些機構為數百名居無定所的居民提供住所。

瓦塞爾說，這項最新的無家可歸者人口普查數據，被稱為「時間點」(point-in-time)，結果也強化了該市優先住房的想法。「無家可歸屬於住房問題，」瓦塞爾表示。

調查結果表明，無家可歸者減少了1000人，包括流落街頭和居住在臨時住所的人。調查清點發現，該市將近50%的避難所床位是無人使用。

不過，報告指出，雖然遊民人數減少，但亞特蘭大仍有2017人無家可歸。

公布數據的同時，亞城市長狄更斯(Andre Dickens)表示，市長辦公室和州政府將額外撥出2500萬元的聯邦資金來持續支援住房建設。

這筆資金主要來自美國救援計畫(American Rescue Plan)，將提供租金援助、支持服務以及與Grady醫院的合作，以解決心理健康需求。

在疫情爆發前的2020年，數據顯示有超過3200位亞城居民流落街頭或住在避難所。

疫情 亞特蘭大 遊民

上一則

2024年 馬斯克將成為世界上第一位兆億富豪

下一則

芝加哥50個提前投票所即起開放

延伸閱讀

莫德納研發新版疫苗 用作追加劑更能對抗Omicron

莫德納研發新版疫苗 用作追加劑更能對抗Omicron
十萬分之一的機率 罕見白化症加拉巴哥象龜寶寶首亮相

十萬分之一的機率 罕見白化症加拉巴哥象龜寶寶首亮相
柯瑞動人感言：3年經歷傷病、疫情 都為冠軍而戰

柯瑞動人感言：3年經歷傷病、疫情 都為冠軍而戰
賽爾特人塔圖姆：進入總冠軍賽 超現實

賽爾特人塔圖姆：進入總冠軍賽 超現實
勇士問鼎總冠軍 柯瑞領軍鋼鐵陣容 6招制敵

勇士問鼎總冠軍 柯瑞領軍鋼鐵陣容 6招制敵
龐培歐：布林肯演說低估中國威脅 像一篇「外交官話」

龐培歐：布林肯演說低估中國威脅 像一篇「外交官話」

熱門新聞

20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

2022-06-10 10:40
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。（路透）

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

2022-06-10 15:12
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14
桑圖立因為在兄弟會飲用過量酒精，造成終身癱瘓且失明。(youtube截圖)

密大兄弟會 強灌新生伏特加致癱瘓失明

2022-06-10 11:53

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮