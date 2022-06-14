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亞城租金飆 逾半公寓月租超過2100元

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大市近期租金暴漲。現有一半以上的出租公寓每月租金超過2100元。(美聯社)
亞特蘭大市近期租金暴漲。現有一半以上的出租公寓每月租金超過2100元。(美聯社)

根據Rent.com的數據，亞特蘭大市現有一半以上的出租公寓，其每月租金超過2100元，單房公寓的平均價格則為1945元。

Rent.com的卡貝利(Brian Carberry)表示，亞特蘭大以及現在全美各地的房地產市場，仍非常火爆。

亞城第二新聞頻道報導，自去年夏天以來，房地產市場是推動亞城租金價格上漲16%的部分原因。

卡貝利說，許多人正在為買房存錢，但他們意識到買不起在亞城市內(inside the perimeter)的房子，他們又不想搬到亞城之外(outside the perimeter)，因此租房是他們留在城內居住的唯一可負擔的選擇。

另一因素是亞特蘭大環城步道(Atlanta BeltLine)的完成。此22哩的環狀道路已接近竣工，周邊的房產開發商也趕上這波商機。

Rent.com按社區細分，亞城南區增幅最大達83%。其單房公寓的平均租金為每月1500元。

亞城東北部的Reynoldstown的漲幅為54%。該區單房公寓每月租金約2000元。

亞特蘭大並非是唯一受到租金上漲衝擊之地。喬州的瑪瑞亞塔(Marietta)和甘斯維爾(Gainesville)的增幅亦十分顯著。

卡貝利表示，他認為租金價格不會很快下跌，但相信亞城的租金會在2023年開始趨於平穩。

租金 亞特蘭大 金價

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