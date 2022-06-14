北卡洛麗、夏樂響應全國性要求槍枝控管遊行

「為我們的性命遊行」(March for Our Lives)槍支管制的遊行海報。(活動官網)

北卡 最大的兩個城市洛麗(Raleigh)和夏樂(Charlotte)11日和12日加入全國性的要求槍枝管制遊行 「為我們的性命而走」(March for Our Lives)。北卡兩位共和黨參議員12日加入國會跨黨管制槍枝提案，主張州府提供經費加強學校安全資源、限制21歲以下人士購買槍枝。

該遊行是因最近美國接連發生多起槍擊 慘案而起，包括德州烏瓦德鎮(Uvalde)19名小學生和兩名教師的致命槍擊案、紐約水牛城超市10死的槍擊案，和奧克拉荷馬州塔爾薩(Tulsa)醫療大樓4死的槍擊案。遊行組織者希望向華盛頓議員施壓，讓國會通過新的立法，限制槍枝使用。

全美有400多個城市響應該遊行。北卡洛麗的支持者於11日上午10時起，在市中心Salisbury街的哈利福斯廣場(Halifax Mall)聚集，夏樂的支持者則於12日上午11時起在第一沃爾德公園(First Ward Park)發出呼應。

國會一跨黨參議員小組12日宣布了槍枝改革立法協議提案，成員有9名民主黨議員、1名無黨派議員，和10名共和黨議員，其中包括北卡的蒂利斯(Thom Tillis)和伯爾(Richard Burr)。

協議內容包括為州政府提供經費，成立針對可疑人物提出警示的「紅旗」(red flag)法案。針對有暴力犯罪動機者暫時限制使用槍枝，作業流程將得以簡化。聯邦政府也將為增進校園安全、改善心理健康計畫提供經費。

此外，以非正式形式販售槍枝的賣家，未來將必須取得聯邦售槍執照，並且對買槍民眾進行背景調查。曾被定罪的家暴犯即使沒有與受害者同住也不得買槍，例如曾對女友施暴的前任男友。民眾合法購槍卻把槍枝提供給不符持槍資格者使用，將構成犯罪。

由於水牛城超市槍手和德州小學槍手年齡都是18歲，近年來美國大規模槍擊案的行凶者很多都是年輕人。根據新聞與觀察家報，該協議將使21歲以下的槍枝購買者在接受背景調查時，讓槍商取得他們的犯罪紀錄。