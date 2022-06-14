是否加強控管槍枝 成喬州選戰爭論焦點

亞城呼籲加強管控槍枝遊行中，孩童們高舉標語。(John Ramspott提供)

近日一連串槍擊 案之後，共和黨 在槍枝問題方面未表態應加強控管的態度，激怒民主黨 和其他槍枝管控的支持者。而即將到來的選舉，槍枝問題也成為選戰的爭論焦點。

11日在亞特蘭大和全美多個城市舉行抗議活動，呼籲採取新的管制措施。(John Ramspott提供)

德州小學槍擊事件幾天後，喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)在雅典(Athens)的學校安全集會上表示，校內槍擊案是他「最擔心的問題」之一，但他說，州府已撥款6900萬元用於強化安全及作為提高其他心理健康資源經費。

遊行民眾高舉標語，要求在下一場槍擊案悲劇前採取新的槍枝限制措施。(John Ramspott提供)

除此之外，共和黨並未提及任何新的努力來管制槍枝。在競選連任時，坎普更以擴大第二修正案的承諾吸引選民。

共和黨主導的喬州議會今年4月更通過法案，允許民眾無需許可證即可隱蔽攜槍(conceal handguns)。爾後在一連串的槍擊案之後，共和黨領導人表示，他們專注於改善學校安全和提供心理健康服務，而不會對誰可以購買或攜帶槍枝增加新的限制。

唯一的例外是共和黨副州長鄧肯(Geoff Duncan)，他放棄競選連任，他表示，儘管下屆立法會議開始時他將不再參與，但願意就新的槍枝法規進行討論。

11日在亞特蘭大和全美多地，支持實施新的槍枝管制者舉行了遊行活動。(John Ramspott提供)

限制槍枝是民主黨選舉年的重要議題，他們批評共和黨官員在此方面與選民嚴重脫節。

1月的AJC民調顯示，大多數喬州民眾，包括大多數共和黨人反對「無證攜槍」。最近其他調查顯示，大多數民眾支持增加新的槍枝管制法規。

槍枝管制也是州長選戰分歧的核心，民主黨候選人艾布蘭(Stacey Abrams)承諾在當選後廢除近日喬州擴大民眾可攜槍的法律。

不久前，支持槍枝限制被視為民主黨選戰中可能失利的議題之一。但愛默蕾大學(Emory)政治學者Andra Gillespie表示，近日一連串槍擊案加劇了分歧，選民變得更加極端。

曾經被認為是極右翼邊緣的支持槍枝立場已被推向共和黨主流，即使這可能意味著在11月大選中疏遠選民。

Gillespie說，「支持槍枝管制的共和黨人現在幾乎沒有說話的空間」。這種情形在近日的選戰中清晰展現，例如聯邦眾議院的共和黨候選人，就競相表達對槍枝管制的激烈反對。

「最近德州小學的槍擊案令人悲痛，」第二國會選區的共和黨候選人Chris West說，「但是我們不能給民主黨，或是假共和黨人(RINOs)任何機會侵犯我們的權利。」

兩極化的立場，讓紅旗法(red flag laws)之類的法律也同樣無法獲得認同，該法允許當局暫時沒收法官主張具危險者槍枝，這項規定未在喬州獲得支持。

民主黨聯邦眾議員麥克巴斯(Lucy McBath)在亞城遊行呼籲加強槍枝管制措施。(John Ramspott提供)

由民主黨聯邦眾議員麥克巴斯(Lucy McBath)撰寫的聯邦版本紅旗法案上周在眾議院通過，儘管參議院可能會通過另一溫和版本，但最終可能將僅向各州提供資金落實該法，但不會強制各州實施。

保守派組織者Layla Shipman對共和黨的抵抗槍枝管制並不感驚訝，她說，政治焦點應該放在槍擊案的「根本原因」。「我們必須投資於加強學校安全、培訓保護孩子的教職員，以及心理健康和保健資源。」

11日在亞城遊行的抗議者則揮舞標誌表達反對立場。其中一個標誌寫著，「更多的槍枝=更多的槍枝暴力」，與會者要求在另一場悲劇發生前採取新的限制措施。