喬州2022財年稅收盈餘可望創新高

喬州今年財政年度有望在創下高額的稅收盈餘。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄／攝影)

根據8日公布的數據，喬治亞州在截至今年6月30日的預算 年度稅收穩定，至今所徵收的稅金總額較以往同期多出約20億，喬州 距離在2022年預算年度結算還有近一個月，預估盈餘將再增加25億元。

龐大的盈餘可能使該州進一步採取減稅或擴大其他服務。共和黨州長坎普(Brian Kemp)已將燃料稅的暫停徵收延長至7月中旬，民主黨州長候選人艾布蘭(Stacey Abrams)7日呼籲坎普將燃料稅免稅期限延長至年底。

為彌補暫停徵收燃料稅所減少的收入，喬州每月需額外掏出1.5億，維持道路建設工作。喬州在上個財年稅收創造了37億盈餘，除了填滿了其未雨綢繆基金(rainy day fund)到法定限額，還留下了23億元的額外未指定盈餘(undesignated surplus)，坎普將其用於提供價值11億元的所得稅退稅，以及支付燃料稅免徵期間的花費。

艾布蘭政見中的重點項目，則是將把盈餘作為擴大Medicaid健康保險計畫，讓未投保的成年人受惠。

不過，州議員們對此措施態度保留，因為他們已設定從2024年1月1日開始大幅削減州所得稅，屆時統一稅率降到5.49%，此舉意指可能減少4.5億元的稅收。此後，喬州所得稅率更將每年持續調降，預計最快會在2029年降至4.99%。

由於疫情考量，喬州今年將所得稅申報截止日推遲到5月，因此春季的收入數據一直難以追踪。但5月份的收入報告顯示，即便坎普和議員們增加了近30億元的支出，主要是支付員工和K-12教師更多費用以及增加其他教育 支出，稅收進度仍較去年同期提前24%，比2022年預算所需的提前10%以上。

喬州的預算主要用於教育170萬K-12學生和43萬5000名大學生，安置4萬7000名州囚犯，鋪設1萬8000哩的高速公路，並照顧超過20萬名患有精神疾病、發育障礙、吸毒或酗酒者。

高達上億的額外收入將進入該州未雨綢繆基金，根據法律，該基金包含上一年稅收的15%。但其中大部分最終將成為未指定盈餘，也就是會成為可由坎普和議會任意調動的現金。