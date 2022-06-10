我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

北卡攜手雀巢 擴大供應WIC配方奶粉

林昱瑄
北卡WIC參與者可從嘉寶(Gerber)三種系列中取得所需奶粉。(北卡衛生部官網)
北卡WIC參與者可從嘉寶(Gerber)三種系列中取得所需奶粉。(北卡衛生部官網)

全美嬰兒配方奶粉短缺，北卡將與奶粉製造商雀巢嘉寶(Nestle Gerber)修改合同，擴大該州「婦女、嬰兒和兒童營養計畫」(WIC)參與者獲得配方奶粉的管道。

因嬰兒配方奶粉製造大廠亞培(Abbott)的產品遭細菌感染，亞培召回在密西根州工廠生產的產品，包括Similac、Similac Alimentum，和Elecare，使得市面上的嬰兒奶粉短缺。為了因應短缺情況，美國農業部通過「嬰幼兒配方奶粉獲取法案」(Access to Baby Formula Act)，賦予各州彈性權限，以尋求增加奶粉供應途徑。

使用食物券獲取免費奶粉的WIC參與者，是這次奶粉短缺風波中受到衝擊最大的族群。農業部鼓勵各州與嬰兒配方奶粉製造商合作，讓WIC參與者在目前的短缺期間能購買不同容量、形式和品牌的嬰兒配方奶粉。

農業部官網指出，北卡是第一個響應該提案，並付諸行動的州。北卡與雀巢嘉寶(Nestle Gerber)修改合同，讓該州的WIC參與者能獲得該公司的配方奶粉。

目前北卡WIC參與者可混買Gerber Good Start GentlePro Powder、Gerber Good Start Gentle Soy Powder、Gerber Good Start SoothePro Powder三種系列的奶粉。美國農業部負責食品、營養和消費者服務的副部長史迪恩(Stacy Dean)說，北卡的迅速行動給該部很大的鼓舞。

WIC是美國農業部的食物援助計畫，補助對象是經濟狀況在聯邦貧窮線185%以下的懷孕婦女、嬰兒與5歲以下的兒童，每個月發給食物劵，提供營養補助。食物劵上有姓名、有效期限、最高補助金額、食物種類等。有的食物券上有食物名稱、數量、品牌限制，有的可抵現金，用來換取蔬菜水果。

北卡 農業部 密西根州

上一則

喬州摩根郡 新住房增幅全美第4

下一則

亞特蘭大僑教中心徵行政助理

延伸閱讀

北卡洛麗、夏樂、喬州亞城 房價高估逾5成

北卡洛麗、夏樂、喬州亞城 房價高估逾5成
北卡男包裡裝滿槍 曼哈頓兜售

北卡男包裡裝滿槍 曼哈頓兜售
北卡佛光山「2022全球復蔬」公益路跑 18日起登場

北卡佛光山「2022全球復蔬」公益路跑 18日起登場
北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞
北卡非裔劇作家 劇本「胖火腿」 獲普利茲戲劇獎

北卡非裔劇作家 劇本「胖火腿」 獲普利茲戲劇獎
奶荒持續…配方奶粉運送 比照半導體規格防竊

奶荒持續…配方奶粉運送 比照半導體規格防竊

熱門新聞

柯林斯的三名孫子卡森(左起)、哈森和威隆。(美聯社)

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

2022-06-04 23:00
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14
喬州汽油價格持續飆升。(記者林昱瑄／攝影)

喬州油價雖創新高 仍是全美最便宜

2022-06-08 02:12
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退