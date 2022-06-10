北卡攜手雀巢 擴大供應WIC配方奶粉

北卡WIC參與者可從嘉寶(Gerber)三種系列中取得所需奶粉。(北卡衛生部官網)

全美嬰兒配方奶粉短缺，北卡 將與奶粉製造商雀巢嘉寶(Nestle Gerber)修改合同，擴大該州「婦女、嬰兒和兒童營養計畫」(WIC)參與者獲得配方奶粉的管道。

因嬰兒配方奶粉製造大廠亞培(Abbott)的產品遭細菌感染，亞培召回在密西根州 工廠生產的產品，包括Similac、Similac Alimentum，和Elecare，使得市面上的嬰兒奶粉短缺。為了因應短缺情況，美國農業部 通過「嬰幼兒配方奶粉獲取法案」(Access to Baby Formula Act)，賦予各州彈性權限，以尋求增加奶粉供應途徑。

使用食物券獲取免費奶粉的WIC參與者，是這次奶粉短缺風波中受到衝擊最大的族群。農業部鼓勵各州與嬰兒配方奶粉製造商合作，讓WIC參與者在目前的短缺期間能購買不同容量、形式和品牌的嬰兒配方奶粉。

農業部官網指出，北卡是第一個響應該提案，並付諸行動的州。北卡與雀巢嘉寶(Nestle Gerber)修改合同，讓該州的WIC參與者能獲得該公司的配方奶粉。

目前北卡WIC參與者可混買Gerber Good Start GentlePro Powder、Gerber Good Start Gentle Soy Powder、Gerber Good Start SoothePro Powder三種系列的奶粉。美國農業部負責食品、營養和消費者服務的副部長史迪恩(Stacy Dean)說，北卡的迅速行動給該部很大的鼓舞。

WIC是美國農業部的食物援助計畫，補助對象是經濟狀況在聯邦貧窮線185%以下的懷孕婦女、嬰兒與5歲以下的兒童，每個月發給食物劵，提供營養補助。食物劵上有姓名、有效期限、最高補助金額、食物種類等。有的食物券上有食物名稱、數量、品牌限制，有的可抵現金，用來換取蔬菜水果。