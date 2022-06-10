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喬州摩根郡 新住房增幅全美第4

林昱瑄
喬州的摩根郡和朗郡的新住房單元在一年內增長了5%以上。(美聯社)
喬州的摩根郡和朗郡的新住房單元在一年內增長了5%以上。(美聯社)

根據美國人口普查局最新公布的數據指出，喬治亞州的摩根郡(Morgan)和朗郡(Long)的新住房單元在一年內增長了5%以上，在全美名列前茅。

報告指出，位於I-20亞特蘭大以東約一小時車程的摩根郡從2020年7月到去年7月，新住房單元增長了5.2%，與其他兩個郡並列全美第四。靠近喬州海岸的朗郡緊隨其後，成長率為5%。

在摩根郡和奧科尼湖(Lake Oconee)附近工作的Keller Williams Premiere房產經紀人Rhonda Smith說，疫情流行和遠端工作使新房和轉售房的房地產市場受益。

在疫情流行期間，亞特蘭大都會區和全美各地的房價飆升，部分原因是缺乏庫存。全美未能有建造足夠的住房來滿足需求，導致租金和房價攀升。

亞特蘭大都會區的房屋銷售在4月份略有下降，但上個月價格繼續上漲。根據跟踪跨地區交易的Re/Max數據，上個月在亞城都會區28個郡所售出的房屋中位價為38萬5000元，一個月內上漲4%，比去年4月的價格高出23%。

美聯儲提高了基準利率以試圖抑制通貨膨脹，但反倒又推高了住房抵押貸款利率。更高的住房貸款利率可能會冷卻對住房的需求並抑制房價增長，但也可能對房屋建設造成壓力。

人口普查報告指出，幾乎所有的州從2020年7月到2021年7月，住房單元均至少有適度增長。那時是在供應鍊和通膨問題最嚴重之前。這些問題近日更已顛覆了包括房屋建築在內的整個經濟領域。

摩根郡的中心—麥迪遜(Madison)是個小鎮，多年來一直是受歡迎的旅遊勝地。Smith說，現在更有許多遊客選擇留下來，她的客戶中有大約75%來自外地。

摩根郡和鄰近的沃爾頓郡(Walton)將很快成為價值50億元的Rivian電動車廠的所在地，這可能會進一步推升該地區的發展。

其他住房增長增幅最大的社區也在南部。

德州達拉斯附近的羅克沃爾郡(Rockwall)的住房單元增長幅度最大，為6.5%。休斯頓附近的錢伯斯郡(Chambers)以5.7%位居第二。位於沙凡納(Savannah)和希爾頓黑德島(Hilton Head Island)之間的南卡賈斯珀郡(Jasper)排名第三，為5.4%。

喬州的摩根郡和德州聖安東尼奧都會區的海斯郡(Hays)和科馬爾郡(Comal)以5.2%的住房增長率並列第四。

德州休斯頓附近的本德堡郡(Fort Bend)和喬州朗郡的新住房單元增長速度則以5.1%及5%次之。

人口報告指出，截至2021年7月的前12個月間，全美南部和西部城鎮的人口增長最快。全美增長最快的大城市中有八個在西部，七個在南部。

德州的Georgetown和Leander人口年增長率超過10%，是美國城市中增長最快的。

德州 喬州 亞特蘭大

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