北卡客家同鄉會 享美食、泡茶聊天慶端午

林怡筠(左)和李蓓蓓自備點心，泡茶聊天，歡度佳節。(記者王明心／攝影)

北卡 客家同鄉會日前在北凱瑞公園(North Cary Park)慶祝端午節 ，鄉親相約在林道散步，並共享客家美食、泡茶聊天，度過溫馨周末。

經過上任會長曾國靖的努力整合和轉型，同鄉會由年輕一代黃興中接手會長。他的心願是該會不僅能聚集客家人，也能吸引非客家人參與。從台灣成功大學來北卡州大擔任訪問學者的會長表哥黃執中一邊協助收錢發便當，一邊解釋當天步道 健行和客家便當的活動流程，希望不管什麼背景，都能樂在其中。

該活動成功吸引不少非客家人參與，林怡筠和媽媽李美女準備了瓦斯爐、過濾水、零食，李蓓蓓帶了茶葉、茶具，和自製點心，大家聚集涼棚下歡聚暢談。

北卡客家同鄉會鄉親在涼棚內享用客家油飯便當。(記者王明心／攝影)

林怡筠說，她被疫情關瘋了，很高興能出來透透氣。一年前才從台灣來的李美女說，很開心能在活動中認識朋友，感受台灣人情味。李蓓蓓做了涼拌筍、大餅、滷花生、鹼粽等和好朋友分享。她自己雖不是客家人，但相信藉著參與當天活動，能夠在海外認識並延續客家文化脈絡。

北卡客家同鄉會以葷素兩式油飯便當招待會員。(記者王明心／攝影)

該會向來以發揚客家飲食著稱，今年因領隊鄧淑眞受傷，所以沒有包粽子而改推出客家油飯便當，由曾國靖做葷油飯，陳志德負責素油飯和滷蛋，鄧淑眞和謝祖銀做便當中的桔醬醃蘿蔔、醃李子、腐乳芥菜炒干貝豆腐、馬蘭頭香乾、醃菜心。曾國靖說，醃菜是客家菜餚的一環，彰顯客家人吃苦耐勞，順應環境的硬頸精神。

黃興中預告該會下次活動是慶祝中秋節，將有烤肉、猜燈謎、吃月餅等活動。