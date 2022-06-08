北卡洛麗、夏樂、喬州亞城 房價高估逾5成

一份由佛州兩所大學商學院合作完成的研究報告指出，北卡洛麗(Raleigh)、夏樂(Charlotte)兩地區，以及喬州 亞特蘭大的房價 ，都高估超過50%。

研究人員強生(Ken H. Johnson)和布羅伽(Eli Beracha)利用Zillow房地產 網站或其他房產資料來源的數據，對美國100個大都市進行評分。該信息可使讀者快速了解該地區房款的溢價或折扣，進一步對房地產投資做出更明智的決定。

佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic U)商學院的資料顯示，美國有15個都會區的房價高估超過50%，包括北卡最大的兩個都市夏樂與洛麗，以及喬州最大城亞特蘭大，其中亞城在該排行榜中居第五，房價高估了58%。夏樂排第11名，高估比率55.3%。洛麗排名14，高估值51.7%。

何謂「估值過高的房地產市場」？研究人員分析了房屋預期價格(expected price)與買家實際支付價格之間的百分比差異。預期價格由長期趨勢統計模型決定，實際支付價格則來自Zillow的房屋價值指數。

如果買家支付的價格高於預期，屬於估值過高。反之，如果買家付出的價格低於預期，這種折扣便表明市場被低估。

根據新聞與觀察家報(News & Observer)，今年4月份在夏樂，一套估價23萬9804元的房子，買家平均要支付37萬2300元；洛麗購房者平均花費44萬5219元購買一套估值僅29萬3494元的房子；綠堡(Greensboro)一套估計價值15萬9132元的房子，買家平均付出22萬3980元；溫莎(Winston-Salem)一套估計價值16萬4860元的房子，買家平均支付了22萬9612元。