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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

喬州最致命交流道I285與I20E 將改建高架橋

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州底克甫郡(DeKalb)的285號州際公路和20號州際公路往東的交匯處，每年都會發生數百起交通事故，號稱該州「最致命交流道」。底克甫郡目前計畫以高架橋(flyover bridge)取代原有的交流道(interchange)，藉此加強行車安全，該工程也將成為底郡史上規模最大的道路建設。

根據Channel 2電視台報導，底克甫郡首席執行長Michael Thurmond表示，該路段是喬州，甚或是全美最危險，最擁擠的路段之一。

根據該電視台的調查，喬州交通署承認「視線錯覺」可能是導致該路段的一些事故的主要原因，尤其是涉及大型車輛的車禍

交流道常是主要交通路線設計的一部分。在該路段，駕駛們常在前面一段又長又直的路段上加速，但卻未知有一大段彎道即將到來，因而導致事故叢生，甚或車輛翻覆。

底克甫郡警察局Gregory Vanderpool警官說，駕駛在該路段常常沒看到也沒有意識到危險，直到發現時為時已晚。雖然近年來該署在交流道沿線設置了警告標誌，但事故仍不斷發生。

Vanderpool表示，從2016年到2021年，該路段發生了3000多起交通事故，造成了110人死亡。

為了挽救生命，交通署將花費6.85億來改善當地道路安全。專員Russell McMurry表示，這些變化將「減少貨運延誤和撞車事故，並提高整個地區的安全性。」

該地段的第一部分建設將於2023年開始，預計在2026年完工。

Thurmond表示，此建設項目將在提高安全性方面邁出重要一步，同時也增加此地行車的流動性和便利性。這是底克甫郡史上最重要的公路建設。

喬州 警察 車禍

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