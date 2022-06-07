北卡非裔劇作家 劇本「胖火腿」 獲普利茲戲劇獎

來自北卡的劇作家伊詹姆斯(James Ijames)表示每個劇本的基本重點都是在找到「我是誰」。(James Ijames官網)

來自北卡 貝斯莫市(Bessemer City)的非裔劇作家伊詹姆斯(James Ijames)以劇本「胖火腿」(Fat Ham)獲得2022年普利茲戲劇獎(Pulitzer Prize for drama)。該劇以北卡一場燒烤為背景，將莎士比亞的「哈姆雷特」演繹成喜劇。

普利茲官網介紹伊詹姆斯是一位劇作家、導演 和教育家。他在北卡念完高中後，於亞特蘭大的莫爾豪斯學院(Morehouse College)取得戲劇學士學位，又在費城 的天普大學(Temple)獲得表演藝術碩士學位，是費城第一個劇作家創作團體「軌道飛行器3號」(Orbiter 3)的創始成員。

伊詹姆斯現在任教於維拉諾瓦(Villanova)大學戲劇系，該校官網指出詹姆斯獲獎無數，包括2011年的F. Otto Haas新興藝術家獎、2015年皮尤研究中心劇本獎(Pew Fellow for Playwriting)、Terrance McNally新劇本獎、Kesselring榮譽獎、2017年懷廷獎(Whiting Award)、2019年凱塞林(Kesselring)獎、2020年斯坦伯格獎(Steinberg Prize)，並兩次獲得巴里摩爾(Barrymore)最佳男配角獎及兩次最佳導演獎。

「胖火腿」的主角喬思(Juicy)是一個住在北卡的非裔同性戀大學生，正當他費勁地想解決自己的身分認同問題時，父親的鬼魂忽然出現在他家後院，稱殺他的人是喬思的叔叔，而且他還娶了寡居的喬思母親，父親因此要求喬思為他報仇。由於喬思熟悉哈姆雷特的劇情，覺得自己彷如掉進哈姆雷特的悲慘遭遇。

不過，劇中喬思和哈姆雷特的抉擇不一樣。敏感而有自覺性的喬思決定打破創傷和暴力的惡性循環，讓自己從噩運中走出來。這部劇刻畫一個南方黑人在一個喧鬧的家庭燒烤活動中，奇妙地發現自我，觀眾則從劇中看到愛與失去、痛苦與歡樂。

伊詹姆斯在一部短片中說，無論劇本寫的是什麼故事，重點都是主人翁找到「我是誰」和「我從哪裡來」的答案。

2022年普利茲戲劇獎決賽提名者還有以「血汗工廠的霸王」入圍的華裔Kristina Wong，和以「出售喀布爾」入圍的黎巴嫩裔Sylvia Khoury。