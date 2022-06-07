北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡 數理高中(North Carolina School of Science and Mathematics)日前舉行該校第41屆畢業典禮。今年畢業的華生王蔚櫻(Winnie Wang)，擔任當天畢業致詞的學生代表；此外，北卡數理高中學生會主席Bonnie Zhang，則在傑出校友Laura Gerald博士的主題演講前，負責介紹其背景。

王蔚櫻五歲時移民來美，愛好閱讀、音樂及各項運動。小學期間曾一年讀超過1500本書。曾經同時在CSYO(夏樂青年交響樂 隊)和USYO(Union County青年交響樂隊)擔任中提琴手，她曾在Ardrey Kell高中就讀期間擔任軍樂隊打擊樂器手。

在北卡數理高中就讀期間，她不但課業出色，還積極組織並參與多項公益及學生團體活動。她的血管瘤研究相關的論文使她入圍雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)前300名。她也參與領導並授課暑期義務家教活動Smath Tutors，並為北卡食物銀行籌得了超過2萬5000元。王蔚櫻已經收到常春藤名校之一賓夕法尼亞大學(UPenn)的提前入學通知。

王蔚櫻代表今年畢業生致辭。(螢幕截圖)

Bonnie Zhang同樣來自夏樂，曾經與王蔚櫻一起在夏樂華夏中文學校舞蹈隊學習中國民間舞蹈，目前全家搬遷至阿許維爾(Ashville)。

王蔚櫻在畢業致詞時說， 2022年的畢業生這幾年面臨巨大的挑戰，他們在疫情 前進入高中校園，疫情卻打亂了一切，剝奪了原本屬於校園生活的交流及活動，校園生活中斷了長達一年，才有機會重溫到校上課的寶貴經驗。她說，對於同儕們在過去這些日子以來所作的努力感到欽佩及感謝。

她表示，2022年的畢業生將利用所學，發展創新並解決問題，成為下一代的領導，打造更光明的未來。她並代表畢業生向該校表達由衷謝意。

她提到，今年開心慶祝畢業同時，德州19名遭槍殺小學生卻無機會能夠從學校畢業。她說，疫情可能接近尾聲，但槍枝氾濫的問題卻依舊存在，她呼籲在場人士獻出己力，無論是捐款，或是聯繫所屬的聯邦參議員，大家共同促使購買槍枝背景調查等法案能夠更完善。

北卡數理高中是該州公立重點高中，僅設11和12年級，是全美100所頂尖高中之一，在歷年西屋科學獎(Westinghouse Science Talent Search)及PSAT考試中，均有不俗表現。今年畢業的319名學生，來自北卡62個郡。