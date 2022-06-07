國殤假期後亞城染疫險增 專家估實際染疫人數為5至10倍

近日喬州疫情有升溫的趨勢。圖為近日亞特蘭大國際機場的人潮。(美聯社)

隨著全美及喬治亞州的病例持續增加，底克甫郡(DeKalb)和富頓郡(Fulton)的染疫風險在近幾個月來，再一次升至「中級」。根據該州公衛署的最新數據顯示，在國殤連假告一段落後，喬州 COVID-19病例激增。1日全州確診病例超過5300例，為過去幾周平均每日染疫數的兩倍多。

喬州公衛署表示，連假期間的染疫數通常會延遲出現，因此病例的急劇上升並不令人驚訝。但流行病學家擔心，可能再次造成醫院負擔，或導致病毒進一步變異，從而衍生更嚴重的疾病。

根據疾病控制和預防中心(CDC)的社區傳播地圖，全美和喬州感染COVID的風險均在增加。在喬州，有六個郡為「中級風險」的黃色。其中底克甫郡和富頓郡幾個月來首次被列入中度風險地區，其他四個郡則位於亞城都會區以外的農村地區。

Grady Health System的首席醫療官詹森(Robert Jansen)說，現今很難評估感染率到底有多高，因為官方數據可能嚴重被低估。他說，有太多人在家進行快篩，但卻未通報。流行病學家估計，實際病例數可能是官方數字的五到十倍。

值得欣慰的是，住院人數的增長明顯緩慢，截至1日有574名喬州民眾因COVID-19而住院，這是自疫情 爆發以來的低谷，但相較於4月份的300多人住院，人數已開始增加。

詹森說，格雷迪紀念醫院(Grady Memorial Hospital)目前約有30名COVID患者住院，大約是一個月前的三倍。但仍較去年冬天高峰時期285名患者住院來得低。

喬州公衛署的流行病學家德倫澤克(Cherie Drenzek)表示，疫情尚未結束，人們應盡可能持續保護自己。她敦促最近曾經或計畫旅行的民眾應權衡風險，並在出現症狀時接受檢測 。公衛專家鼓勵老年人和高危人群在擁擠的地方配戴口罩、持續接種疫苗並加強自身免疫力。