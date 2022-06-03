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南卡哥倫比亞國際節 疫後首度回歸

林昱瑄
何浩明一家人與三太子參與掌旗繞場。(記者林麗雪／攝影)
何浩明一家人與三太子參與掌旗繞場。(記者林麗雪／攝影)

因新冠疫情停辦兩年的南卡哥倫比亞國際節(Columbia International Festival)，今年恢復實體舉辦，主題是「亞洲與太平洋島國」。

天公作美，當天活動期間氣候美好，會場內擠滿人潮，熱愛國際文化的中外人士熱情參與場內各項活動，包括文物攤位、各國美食、表演歌舞等。

大會的熱鬧景象不輸往年。(何浩明提供)
大會的熱鬧景象不輸往年。(何浩明提供)

大會今年和以往一樣推出各國傳統節目和服裝秀。日本國際花友會的十位會員也輪番上陣，當場示範花藝，並由一位美日混血的男士，製作一個以樹枝與竹子結合而成的大型草月流花作，樹立在大門口，非常吸睛。

日本國際插花協會哥倫比亞分會的攤位由會員當場插花。(何明聖提供)
日本國際插花協會哥倫比亞分會的攤位由會員當場插花。(何明聖提供)

代表各國文物的攤位計有50餘個，爭奇鬥艷，十分可觀。今年華人的表現依舊受到矚目，包括舞龍隊伍、台灣三太子等，均成為攝影機焦點。

中國舞龍隊穿梭在人群中很吸睛。(何明聖提供)
中國舞龍隊穿梭在人群中很吸睛。(何明聖提供)
幼兒觸摸龍頭好興奮。(何明聖提供)
幼兒觸摸龍頭好興奮。(何明聖提供)

今年的台灣攤位是由本地公立圖書館館員林堂燕主導布置與並協調義工安排，台灣鄉親聯誼會協助執行。何浩明一家四人與三太子共同參與掌旗遊行

中國隊伍則由三位青春活潑的女孩高舉五星旗參與繞場儀式。

大會主席阿魯爾博士(Dr. Raj Aluri)感謝各界20多年來對這個活動的支持。他表示，人們在疫情兩年多來後，再度參與社區大型活動，意義重大。

幼兒觸摸龍頭好興奮。(何明聖提供)
幼兒觸摸龍頭好興奮。(何明聖提供)
他還特別感謝華人社區多年來共襄盛舉，並鼓勵華人繼續給予大會協助和支持。相關信息可電：International Friendship Ministry(803)799-3452。
中國攤位的現場書法贈品，很受來賓珍惜。(何明聖提供)
中國攤位的現場書法贈品，很受來賓珍惜。(何明聖提供)
許多民眾駐足於台灣文化攤位。(何明聖提供)
許多民眾駐足於台灣文化攤位。(何明聖提供)

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