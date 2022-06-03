疑似猴痘病例 喬州首現蹤跡

圖為顯微鏡下的猴痘病毒。(美聯社)

喬治亞州公共衛生署1日宣布，該州發現首例疑似猴痘 病例。公衛署說，一名居住在亞特蘭大市區、有國際旅行史的男子出現了症狀。目前疾病控制和預防中心(CDC )正在進行更多檢測以確認該病例。該男子正接受監控及隔離，公衛署也正在追踪其接觸者。

據美聯社報導，世界衛生組織猴痘研究技術負責人Rosamund Lewis證實，已在30個不同國家發現病例。她5月31日時接受CNN訪問時表示，目前全球疫情 與正常情況「大不相同」，因它同時在多個地方發生。

猴痘以前沒有在非洲以外地區廣泛爆發，僅是地方病(endemic)。衛生當局對疫情異常上升表示擔憂，但也提到該病毒的傳播性遠低於冠狀病毒。

2021年7月，喬州曾監測了40多人的疑似猴痘病例，但最終無人檢測為陽性。

CDC高後果病原體和病理學(High Consequence Pathogens and Pathology)副主任Jennifer McQuiston博士說，目前的許多病例與旅行有關，並且多為男性。但根據CDC數據，這些確診或疑似猴痘者，最近均未去過猴痘最常發生地點：中非或西非國家。

CDC上周發布了猴痘二級警報，建議人們「加強預防措施」，並警告這種疾病在多達11%的感染者中可能致命。

CDC表示，公眾面臨的風險很低，但人們應避免與任何疑似感染者密切接觸，如果身體出現新的、無法解釋的皮疹或病變，無論是否發燒或發冷，都應立即就醫。

猴痘的早期症狀包括發燒、頭痛、背痛、肌肉酸痛和精力不足。該病毒也會在臉部或生殖器上引起皮疹和病變，並變成充滿白色液體的水皰。

CDC表示，對於猴痘，目前「未有驗證過的安全治療方法」，但可使用天花疫苗和抗病毒治療來幫助控制疫情。拜登總統則保證，美國有足夠的疫苗庫存來應對這一威脅。