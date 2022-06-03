我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

疑似猴痘病例 喬州首現蹤跡

林昱瑄
圖為顯微鏡下的猴痘病毒。(美聯社)
圖為顯微鏡下的猴痘病毒。(美聯社)

喬治亞州公共衛生署1日宣布，該州發現首例疑似猴痘病例。公衛署說，一名居住在亞特蘭大市區、有國際旅行史的男子出現了症狀。目前疾病控制和預防中心(CDC)正在進行更多檢測以確認該病例。該男子正接受監控及隔離，公衛署也正在追踪其接觸者。

據美聯社報導，世界衛生組織猴痘研究技術負責人Rosamund Lewis證實，已在30個不同國家發現病例。她5月31日時接受CNN訪問時表示，目前全球疫情與正常情況「大不相同」，因它同時在多個地方發生。

猴痘以前沒有在非洲以外地區廣泛爆發，僅是地方病(endemic)。衛生當局對疫情異常上升表示擔憂，但也提到該病毒的傳播性遠低於冠狀病毒。

2021年7月，喬州曾監測了40多人的疑似猴痘病例，但最終無人檢測為陽性。

CDC高後果病原體和病理學(High Consequence Pathogens and Pathology)副主任Jennifer McQuiston博士說，目前的許多病例與旅行有關，並且多為男性。但根據CDC數據，這些確診或疑似猴痘者，最近均未去過猴痘最常發生地點：中非或西非國家。

CDC上周發布了猴痘二級警報，建議人們「加強預防措施」，並警告這種疾病在多達11%的感染者中可能致命。

CDC表示，公眾面臨的風險很低，但人們應避免與任何疑似感染者密切接觸，如果身體出現新的、無法解釋的皮疹或病變，無論是否發燒或發冷，都應立即就醫。

猴痘的早期症狀包括發燒、頭痛、背痛、肌肉酸痛和精力不足。該病毒也會在臉部或生殖器上引起皮疹和病變，並變成充滿白色液體的水皰。

CDC表示，對於猴痘，目前「未有驗證過的安全治療方法」，但可使用天花疫苗和抗病毒治療來幫助控制疫情。拜登總統則保證，美國有足夠的疫苗庫存來應對這一威脅。

猴痘 CDC 疫情

上一則

FASCA慶周年

下一則

南卡哥倫比亞國際節 疫後首度回歸

延伸閱讀

輝瑞5歲以下兒童COVID-19疫苗 已向美遞批准申請

輝瑞5歲以下兒童COVID-19疫苗 已向美遞批准申請
洛縣出現首例猴痘病例

洛縣出現首例猴痘病例
猴痘傳30國 WHO:歐洲夏天恐大爆發

猴痘傳30國 WHO:歐洲夏天恐大爆發
染疫3個月內不能打疫苗？ 專家：打了浪費

染疫3個月內不能打疫苗？ 專家：打了浪費
猴痘將列香港法定傳染病 研購疫苗、藥物

猴痘將列香港法定傳染病 研購疫苗、藥物
紐約市再現2例疑似猴痘

紐約市再現2例疑似猴痘

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
「柯爾」在臉書炫耀他手中的豪車。（KHOU）

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元

2022-05-29 16:22
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」