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韓太陽能廠 砸1.7億喬州建廠

林昱瑄
韓國太陽能面板製造商Qcells宣布，將擴大在喬州的業務，在現有道爾頓(Dalton)工廠旁新建一座價值1.71億元的工廠。(Hanwha Solutions推特)
韓國太陽能面板製造商Qcells宣布，將擴大在喬州的業務，在現有道爾頓(Dalton)工廠旁新建一座價值1.71億元的工廠。(Hanwha Solutions推特)

韓國太陽能面板製造商Qcells日前宣布，將擴大其在喬治亞州的業務，計畫在現有的道爾頓(Dalton)工廠旁，投資1.71億元興建一座全新工廠。

隸屬於韓華思路信(Hanwha Solutions)公司旗下的Qcells，發表書面聲明表示，新工廠將於2023年上半年開業，將雇用470名員工。該公司目前在喬州西北邊的工廠已有750名員工。

2019年，Qcells在道爾頓開設了一家佔地30萬平方呎的工廠，每年可組裝1.7吉瓦(gigawatts)的太陽能組件。該公司表示，它是西半球最大的太陽能電池板工廠。新廠的容量將達到1.4吉瓦。該公司表示，一旦第二家工廠建成，Qcells將控制全美近三分之一的太陽能組件組裝。

Qcells表示，它銷售了安裝在全美家庭中太陽能組件的24%，和安裝在商業建築上的所有組件的21%。

惠特菲爾郡(Whitfield)委員會主席詹森告訴道爾頓每日公民報(Dalton Daily Citizen)，Qcells向該郡支付170萬元，購買其現有工廠旁邊的30畝土地。

道爾頓-惠特菲爾聯合發展局(Dalton-Whitfield Joint Development Authority)執行董事Carl Campbell表示，Qcells將向新員工支付每小時至少17元的工資。

Qcells可申請各種稅收減免，包括所得稅抵免，只要工人每年至少賺3萬628元，就可以每年從該州所得稅中取得每人3000元抵稅額，五年內最多可扣抵700萬元。

太陽能發電廠是韓國在喬州的另一項大型投資。現代汽車集團上周宣佈在沙凡納(Savannah)附近建設價值55億元的電動汽車和電池廠。SK集團則在Commerce附近建造了一個耗資26億、可提供3000個工作機會的電池廠。

「喬州已成為全美的清潔能源製造中心，我們很自豪能為該州的先進製造業經濟做出貢獻」，Qcells首席執行長Justin Lee在聲明中表示。

共和黨州長坎普(Brian Kemp)2019年曾訪問韓國並與韓華思路信高層會談，坎普在一份聲明中說，幾十年來，喬州和韓國一直享有出色的伙伴關係，並致力深化合作。

民主黨聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)上周提到，他去年在韓國也有與韓華思路信人員會面，他鼓勵對方增加投資，奧索夫向他們表示，在美國增加太陽能電池板生產可以減少對中國的依賴。

「我們不能繼續依賴中國的太陽能面板，」奧索夫說。「這項技術攸關國家安全和能源獨立。因此，提高美國太陽能方面的國內製造能力，並在喬州開展這項工作，便是加強我們的國家安全和能源獨立性的最佳途徑。」

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