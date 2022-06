公益社團發送動畫教導亞裔應對仇恨騷擾和安全干預

動畫影片教導大眾如何識別騷擾和安全干預方法。(Right To Be提供)

由於美國亞裔 遭到仇恨騷擾和攻擊的事件頻傳,AARP樂齡會、Right To Be(前稱Hollaback!)和亞裔推進正義協會AAJC聯合在美亞裔、夏威夷原住民 與太平洋島民傳統月製作一系列動畫影片,以向更廣泛的受眾介紹旁觀者干預法(如何識別騷擾和安全干預)。新資料顯示,75% 的人在參加了 Right To Be 的培訓後,在目睹騷擾時,表示能夠進行實際干預。

在過去的兩年裡,在美亞裔一直是恐怖襲擊和言語攻擊的受害者。不幸的是,對旁觀者干預培訓的需求越來越迫切。聯邦調查局報告稱,與 2019 年相比,2020 年由反亞裔偏見引發的仇恨犯罪事件增加了 76%。這些動畫影片介紹了 Right To Be 的「旁觀者 5D 干預法」,為人們提供了應對不同形式騷擾的可行動步驟。

當「亞裔推進正義協會 – AAJC 在 COVID-19 疫情之初開始看到針對美亞裔的仇恨和騷擾有所增加時,我們能夠與 Right To Be合作採用其旁觀者干預培訓來解決反亞裔仇恨和騷擾。」亞裔推進正義協會– AAJC 的高級戰略計劃總監 Marita Etcubañez 說道。「自 2020 年 4 月推出我們的培訓系列以來,亞裔推進正義協會 – AAJC 已經影響並培訓了超過 120,000 人。」

Right To Be 的方法論包括旁觀者干預的五種方法。每個動畫描述五種方法中的一種,這五種方法是在過去十年裡由 Right To Be 透過其培訓課程開發並測試,幫助數十萬美國人學習如何回答「我應該怎麼做?」這個問題 。

「從日常生活中隱蔽的種族微歧視 到工作場所中公開的性別歧視,我們能夠目睹各種形式的騷擾。」通常,我們想要平息這種情況,但不知道如何去做。」Right To Be 的聯合創始人兼執行董事 Emily May 指出。 「該動畫系列說明了作為旁觀者,如何最好地應對騷擾情況。我們的目標是把旁觀者變成盟友!」

和許多有色人種一樣,在美亞裔感到不安全,生活在恐懼中。合作夥伴因大量支持而振奮,因為超過 10 萬人已報名參加旁觀者干預培訓課程,但現在有了這些新影片,合作組織渴望透過這種媒介影響更多人。

「在過去十年裡,我報導了反亞裔仇恨和針對黑人、拉丁美洲人和 LGBTQIA+ 群體的攻擊,我看到了旁觀者是如何想要幫助但不確定該怎麼去做。」NBC News/MSNBC 主播 Richard Lui 說道,他自願代表在美亞裔記者協會執導該動畫系列。「人們現在比以往任何時候都更需要武裝,以安全干預並緩和局勢。」

這五個影片均基於 Right To Be 開發的旁觀者 5D 干預策略而製作出來:

‧轉移注意力:製造干擾,緩和局勢;

‧找人協助:找別人幫忙;

‧記錄證據:創建事件記錄文件,然後將其交給被騷擾的人;

‧推遲行動:查看遭受騷擾的人;

‧直接干預:和騷擾他人者劃清界限,然後把注意力轉向被騷擾的人。

「透過這些動畫影片,我們的目的是展示不同的人和地點,這樣觀看者可以看到作為見證干預的旁觀者的自己。」該系列的製片人 Alex Lo 說道。

團隊正在積極討論在電影前置廣告期間在 AMC 影院播放動畫影片,並在 Comcast NBCUniversal 平臺上作為公共服務通告播放。

團隊由資深動畫師 Davy Liu(曾為迪士尼製作過《美女與野獸》、《花木蘭》等動畫片)領導三位動畫師組成,而屢獲殊榮的作曲家 Zev Burrows 為這部五部分的動畫片創作了原創配樂。這些人物代表了每個主要的種族群體(亞洲人、黑人、拉丁美洲人、原住民和美國白人)和國家的地區(東、南、西、北和太平洋島嶼)。這些影片提供普通話、廣東話、泰語、印地語、韓語、越南語、他加祿語以及英語和西班牙語版本。

AARP樂齡會多元化、公平性與包容性副總裁 Daphne Kwok 補充說:「為這項關鍵的旁觀者干預培訓提供語言培訓材料,將對我們的弱勢老年人和英語水準有限的人尤其有幫助。」

去年早些時候,一份關於 5D 的簡短描述出現在與亞裔推進正義協會 – 洛杉磯合作製作的公益廣告中,其由演員 Ken Jeong 配音,並由獲獎插畫家 James Yang 製作動畫。這些新影片加上公益廣告是 Right To Be 和亞裔推進正義協會聯盟在全國各地加強合作以擴大旁觀者干預培訓範圍的核心部分。

欲瞭解更多資訊,包括如何報名參加由 Right To Be 和 亞裔推進正義協會– AAJC 主辦的免費公眾旁觀者干預培訓課程,可瀏覽https://righttobe.org/trainings/bystander-intervention-to-addess-antiasian-harassment/。