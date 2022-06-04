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環保家電Coway優質智慧家電+服務亞特蘭大擬設華裔據點 誠聘銷售經理 工時靈活 待遇優

亞特蘭大工商組
Coway家電產品。(Coway提供)
Coway家電產品。(Coway提供)

以優質環保智慧家電和一流服務聞名的韓國環境家電第一品牌Coway，鑑於華人對該品牌的愛好與需求，準備在華裔人口密集的亞特蘭大開設據點，現正在廣發英雄帖，招聘全職和兼職銷售經理，上班時間靈活、待遇優沃，並有完整的上崗培訓。也歡迎家庭婦女再就業，可全職或兼職。

Coway成立於1989年，是韓國最大的環境家電企業。該品牌擁有世界最大的住宅用飲水與空氣技術研發中心，是韓國唯一的集企劃、研發、生產、銷售、服務為一體的環境家電企業。該公司非常注重產品的研發，其中，淨化水為自行研發生產，是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)的官方會員之一，在韓國水質淨化器、空氣淨化、飲水機和衛浴行業內始終占據首位，是韓國最大的環境家電企業，淨水器、空氣淨化器及智能便座在韓國的市場佔有率均居首位，擁有超過800萬用戶，也是世界上最大的環境家電企業之一。

Coway是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術、僅有的5家公司之一，年產量居5大公司之首。2019年Coway 全球銷售額達27億美元。其淨水器獲得的國際認證包括：國際水質協會頒發的「金印獎 」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。

這個環保家電品牌於2007年進入美國市場，美國總部設立在加州落杉磯，已在全美15個地區提供銷售和服務。Coway除了技術品質一流之外，服務也備受各界的讚譽。因為大家都知道，好的淨水器、空氣淨化、飲水機，最重要的是要擁有高功率的濾芯，並且要適時更換濾芯，否則再優秀的硬體設備也都「白搭」！這家世界著名的家電提供消費者以租賃或加入會員的方式，定期免費派員到府更換濾芯、系統清潔、和保養維修等服務，為消費者的飲用水和空氣品質做好把關工作。

Coway憑藉著對產品與服務的這份用心，在招聘人員時，也會給予不斷地培訓。Coway現在要在亞特蘭大都會區設立華人部門，誠聘亞特蘭大地區全職和兼職銷售經理，相關條件是：

★ 具備合法工作身份，母語為中文。

★ 豐富的營銷經驗，尤其是對華人市場有經驗者優先。

★ 工作時間靈活，待遇優。

有意者可將簡歷發送電郵：[email protected]，洛杉磯華人總部辦公室電話：213-351-1488。瞭解更多詳情可上網：www.Coway-usa.com。

華人 亞特蘭大 大都會

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